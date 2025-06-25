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「雜質」說 王鴻薇批輸不起：用不同意票讓賴清德輸得徹底

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統昨天出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統昨天出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統一席「透過罷免打掉雜質」說法引發爭議。國民黨立委王鴻薇在臉書貼文指，這樣的發言在一個只得40%選票的總統口中說出，等於是承認輸不起，而且還把不支持賴清德的國人，貶為雜質要打掉，完全沒有國家元首該有的格局，賴清德就是台灣團結最大的絆腳石，籲用不同意罷免票讓賴清德輸得徹底。

針對賴總統的「雜質」說，王鴻薇說，不投賴清德都是雜質？王鴻薇更批評，北韓式訓練總統好才能取暖。

王鴻薇，賴清德下海第一線，被外界視為推動大罷免的「團結」十講，第二講終於結束，也許是第一講的講古內容乏善可陳，又被立委郭昱晴獵巫人民事件影響，讓賴首講關注不高今天砲火全開，直言「要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票」，「打掉雜質，守住民主鋼鐵意志。」

王鴻薇批評，這樣的發言在一個只得40%選票的總統口中說出，等於是承認輸不起，而且還把不支持自己的國人，貶為雜質要打掉，這樣的發言完全沒有一個國家元首該有的格局，也分裂整個國家，何來團結之有。

王鴻薇說，事實上，在賴清德宣布要團結十講到現在，從媒體與國人重視熱度來看，一個民進黨立委出包都可以蓋過他新聞，賴清德早已失去國人關注，甚至連動員來聽賴清德宣講的民眾，事前還要被工作人員北韓式訓練底下觀眾，教導如何喊客家話「總統好」，畫面卻是指導底下「桃園市客家青年會」的「年長」聽眾客家話問好。主持人還嫌底下民眾不夠熱絡，提醒之後會有點心吃，讓人聽得好不淒涼，堂堂總統演講竟然是這種場面。

王鴻薇說，真的沒想到「團結十講」才第二講，就讓賴清德原形畢露，賴清德的狼子野心表露無遺，這種毫無民主素養，藐視權力基礎的領導者，為了自己政治利益與目的，不惜犧牲國家安定，更積極製造社會對立，賴清德只是不斷的向大家證明，當初拒絕賴清德的多數人，做出的選擇是正確的。

「輸不起就要讓他輸得徹底。」王鴻薇說，今天賴清德首度承認自己輸不起，但是台灣人就是最討厭這種「跋歹筊」的傢伙，她呼籲用不同意罷免票告訴賴清德，60%的人民不是「雜質」，更不是任何可以被賴清德打掉的敵人，賴清德就是台灣團結最大的絆腳石。

罷免

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