罷陳乃瑜提議書造假 立委羅明才服務處主任及2助理聲押

台北地檢署偵辦新北市議員陳乃瑜罷免提議造假案，昨天搜索立委羅明才新店服務處共7處地點，約談服務處主任繆維蕙9人到案，檢察官訊後認為繆維蕙與羅明才助理劉時郡、林姿伶說詞避重就輕，明顯有串滅證之虞，凌晨依違反個資法等罪聲押禁見，案情恐持續延燒，法院預計今天開庭。

同案約談陳乃瑜罷免案領銜人曾濬10萬元交保；新店區中正里長辜鳳琴、張北里長鄭富濃各以8萬元交保；備補領銜人蕭賜聰、福民里長盧浩賢訊後請回。

國民黨針對新店市議員陳乃瑜發起「除瑜回收」罷免案，並於4月通過第一階段審查，儘管罷免行動已在5月宣布停止，曾濬也透過臉書表示，雖然罷免陳乃瑜有其正當性，但考量大罷免啟動以來，「新店彷彿籠罩在對立、仇視與分裂的氛圍中」，因此在罷免團隊表決下，決定停止罷免陳乃瑜。

不過，北檢今年3月接獲告發，指罷免陳乃瑜提議書造假，平均37人就會有1人有問題，「死亡率」是2.7％。檢方向中選會、新北市選委會函調罷免案資料，分析筆跡鑑定，發現確有提議人已死亡，抑或是戶籍不正確等情形，至少上百件資料是偽造，且繆維蕙、劉時郡與林姿伶說詞與其他人不一致，顯有串供之虞，檢方討論後認有羈押必要。 立委羅明才服務處助理林姿伶遭檢方聲押。記者許正宏／攝影 新北市議員陳乃瑜罷免案領銜人曾濬10萬元交保。記者許正宏／攝影 立委羅明才服務處主任繆維蕙遭檢方聲押。記者許正宏／攝影 立委羅明才服務處助理劉時郡遭檢方聲押。記者許正宏／攝影 新店區張北里長鄭富濃交保8萬元。記者張宏業/攝影

陳乃瑜罷免案備補領銜人蕭賜聰請回。記者張宏業/攝影