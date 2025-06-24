罷綠連署案移審 國民黨新北市黨部書記長陳貞容100萬元交保

新北地檢署偵辦新北市綠委偽冒罷免連署案，今起訴移審，全案唯一在押的國民黨新北市黨部書記長陳貞容，對於偽造立委蘇巧慧罷免連署認罪，但否認授意偽冒立委張宏陸罷免連署，法官認為已無串證之虞，諭知她以100萬元交保，限制住居及出境出海8個月。

開庭時，陳貞容僅承認因蘇巧慧罷免案過於臨時，她於是授意同仁抄寫黨員名冊；但對於張宏陸罷免案，她否認參與，供稱自己僅有對板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子轉達黨中央的要求，當時謝男也表示已預備4、50名人力幫忙，但後半段的抄名冊謝男都沒跟她報告，自己並不知情。

陳女律師補充，陳女蘇案部分已認罪，張案部分既然已起訴，就交由檢方舉證，但今年1月28日陳女已請蔡女整理提議人名冊，謝、蔡等人自2月2日起開始抄名冊，可見陳女並未指示2人利用抄寫名冊偽冒連署。

法官認為，陳女與其餘被告間供詞雖有出入，但就蘇案部分已認罪，張案部分共犯、證人均已到案、具結，雖有羈押原因，但已無羈押必要，因此裁定她以100萬元交保，期間不得與同案被告及證人有任何接觸。