賴瑞隆宣講挺罷免 藍營：不接受外地政客訓花蓮

中央社／ 花蓮縣24日電

罷免中國國民黨籍立法委員傅崐萁團隊今天傍晚在花蓮縣街頭舉牌，民主進步黨籍立委賴瑞隆站「公民肥皂箱」宣講；國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志說，不接受外地政客教訓花蓮。

賴瑞隆接受媒體聯訪表示，特別到花蓮為花蓮夥伴們加油，2個月前已看到花蓮氣氛改變，再次造訪鼓勵花蓮人勇敢站出來7月26日投罷免同意票。

他說，去年國會亂象最主要關鍵人物是傅崐萁（花蓮選舉區選出），帶頭導致國會荒腔走板，亂刪預算，讓整個行政機關難運作，甚至讓中國共產黨的手伸進國會，影響民主。罷免一定要成功，改變國會結構。

吳建志告訴中央社記者，所謂「立法院亂象」，明眼人都看得出是民進黨不願接受國會監督才發生朝野衝突。傅崐萁質詢問政、監督預算完全依法行使職權，反觀民進黨卻想用罷免關掉監督聲音，這才是真正破壞民主、干擾國會運作的罪魁禍首。

他說，不反對民主，也尊重公民行使罷免權，但反對政治操弄與抹黑式罷免、反對打著改革旗號進行鬥爭。

賴瑞隆 罷免 傅崐萁

延伸閱讀

「黃色小鴨爸爸」賴瑞隆宣講罷免 稱花蓮值得更好民代

影／控傅崐萁多次造謠抹黑 沈伯洋提告妨害名譽

被沈伯洋提告 傅崐萁嗆沈：到法院講清楚賺多少紅錢

沈伯洋：被傅崐萁公開辱罵間諜、人渣 已提告妨害名譽

相關新聞

罷綠連署案移審 國民黨新北市黨部書記長陳貞容100萬元交保

新北地檢署偵辦新北市綠委偽冒罷免連署案，今起訴移審，全案唯一在押的國民黨新北市黨部書記長陳貞容，對於偽造立委蘇巧慧罷免連...

大罷免白熱化！國民黨「拿香對拜」 陳學聖曝「最終結果」

全台大罷免進入白熱化，國民黨前立委陳學聖今日表示，人口結構正在改變，民進黨提出政治主張後，其中線不會移動，反觀國民黨都被...

新北綠營攜手民團 蘇巧慧：將發護台手冊挺罷免

民主進步黨新北市黨部主任委員蘇巧慧今天說，黨部在罷免最後階段會和民間團體並肩同行，預計本週發放「護台手冊」文宣給民團與黨...

新北綠委罷免提議涉偽造 藍營疑挑年輕黨員資料抄寫

新北檢偵辦民進黨立委罷免提議涉偽造案，今天起訴31人。檢方查出，國民黨新北市黨部書記長陳貞容涉指示挑年輕黨員資料抄寫，避...

罷免陳乃瑜團隊涉造假 羅明才辦公室主任加3助理送辦

台北地檢署接獲告發，指新北市議員陳乃瑜罷免提議書有造假，經向中選會函調資料筆跡鑑定，確認有提議人死亡等冒名情事，今指揮調...

四叉貓告發虛假連署 移送罷免陳乃瑜相關人等北檢複訊

台北地檢署接獲網紅四叉貓告發檢舉，新北市議員陳乃瑜罷免案的提議書有偽造情事，檢察官經過初步調查後，發現部分提議人確有冒名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。