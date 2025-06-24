新北綠營攜手民團 蘇巧慧：將發護台手冊挺罷免

民主進步黨新北市黨部主任委員蘇巧慧今天說，黨部在罷免最後階段會和民間團體並肩同行，預計本週發放「護台手冊」文宣給民團與黨公職，全力催出罷免同意票。

她說，也將製作「守護台灣、作伙來罷」小布條，供民眾掛在自家或商店門口。

民進黨新北市黨部發布新聞稿表示，蘇巧慧與民進黨籍立法委員吳秉叡、新北市議員李宇翔等和公民團體代表在新北林口區開第4場「顧咱台灣基層工作會議」，吸引許多民眾參與。

蘇巧慧表示，中國國民黨籍立委這段期間越來越低調，但不能掩蓋國民黨籍立委過去1年半在國會通過各種親中、弱化台灣法案的事實，而民團號召大家投罷免同意票，就是罷免非為個人，而是為了反對共產勢力滲透，拒絕再讓國民黨通過毀憲亂政法案。如果這次不站出來，國民黨一定會更肆無忌憚。

吳秉叡表示，這些國民黨籍立委選上沒多久，就馬上跑去見中國國務院台灣事務辦公室，而國民黨過去一年提的許多法案，都進一步弱化台灣國力，這正是中國希望看到的結果。

他說，罷免非政黨之爭，而是為保護台灣，希望大家團結站出來罷免親共立委，繼續守護台灣人引以為傲的民主制度。