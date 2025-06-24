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新北綠委罷免提議涉偽造 藍營疑挑年輕黨員資料抄寫

中央社／ 新北24日電
檢方查出，國民黨新北市黨部書記長陳貞容涉指示挑年輕黨員資料抄寫，避免寫到過世黨員資料。圖／聯合報系資料照
檢方查出，國民黨新北市黨部書記長陳貞容涉指示挑年輕黨員資料抄寫，避免寫到過世黨員資料。圖／聯合報系資料照

新北檢偵辦民進黨立委罷免提議涉偽造案，今天起訴31人。檢方查出，國民黨新北市黨部書記長陳貞容涉指示挑年輕黨員資料抄寫，避免寫到過世黨員資料。

根據新北地檢署新聞資料，國民黨因應黨籍立委面臨罷免提議，今年1月初提出「以罷制罷」策略；國民黨組織部徐姓主任指示陳貞容第一波罷免民進黨立委張宏陸、李坤城、蘇巧慧，新北市黨部隨即著手蒐集提議人名冊。

新聞資料提到，國民黨考量新修正的選罷法將於2月20日施行，恐影響提議人名冊蒐集進度，於1月22日於中央黨部召開全國罷免案專案小組會議，要求各罷免案應於農曆春節後開工日，即2月3日，送交罷免提議人名冊等文件至中央選舉委員會。

陳貞容涉嫌指示三重區黨部執行長羅大宇等人，統一於2月2日備齊罷免提議人名冊等文件，但春節期間民眾普遍返鄉過年，名冊蒐集不易，要在含春節假期內短短10天募足名冊數量，時程明顯不足。

檢方查出，為達成黨中央交辦任務，使提議人數量達標，陳貞容等人將國民黨黨員名冊的黨員個資抄寫至提議人名冊，並偽造黨員署名，針對蘇巧慧、張宏陸、李坤城罷免提議人名冊，涉各偽造829份、781份、956份，共2566份。

檢方指出，陳貞容涉嫌授意板橋區黨部執行長謝慶認抄黨員名冊，多人於1月24日在板橋區黨部內指導志工抄寫資料，並讓志工帶回在春節期間抄錄。

新北檢查出，志工2月初繳回名冊時，謝慶認發現數量不足，要求在板橋區黨部內將名冊補足，並說：「抄名冊、勿重複」、「工作時，門關起來」、「廁所不外借」，以此偽造781人提議人名冊。當天陳貞容發給到場人員每人新台幣1000元紅包。

檢方查出，三重區黨部執行長羅大宇於1月26日接獲陳貞容指示加速進度後，利用公務電腦下載所轄區域黨員名冊，於1月27日要求聯誼會幹部將黨員名冊帶回抄寫，2月1日繳回時數量不足，羅大宇涉指示繼續偽造，以此偽造956人名義之提議人名冊。

另外，檢方查出，提議罷免蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人，涉嫌從樹林區黨部執行長盧鋒瑋取得黨員名冊以抄錄偽造，但陳貞容於1月31日發現譚鎮耀、王昱人的提議人名冊數量甚微，即透過通訊軟體LINE「新北市黨部公務聯繫」群組，要求新北市黨部人員及各區黨部執行長，2月2日到新北市黨部集合，安排抄名冊。

檢方指出，陳貞容涉指示抄寫者不可依照黨員名冊順序連續抄寫，應自每頁名冊中挑選不連續的5名黨員個資抄寫，並要求挑選年輕黨員資料，避免抄寫到已故者，以此偽造829人名義提議人名冊。陳貞容發給每名抄寫人員1000元紅包。

罷免

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