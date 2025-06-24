罷免陳乃瑜團隊涉造假 羅明才辦公室主任加3助理送辦

台北地檢署接獲告發，指新北市議員陳乃瑜罷免提議書有造假，經向中選會函調資料筆跡鑑定，確認有提議人死亡等冒名情事，今指揮調查局新北處搜索立委羅明才新店服務處共7處地點，約談服務處主任繆維蕙、罷免案領銜人曾濬等9人到案，詢後依偽造文書、違反個資法等罪移送地檢署偵辦。

同案約談包括陳乃瑜罷免案備補領銜人蕭賜聰、羅明才服務處助理劉時郡、林姿伶、陳穩圓、新店區中正里長辜鳳琴、張北里長鄭富濃、福民里長盧浩賢。

國民黨針對新店市議員陳乃瑜發起「除瑜回收」罷免案，並於四月通過第一階段審查，儘管罷免行動已在5月宣布停止，曾濬也表示，雖然罷免陳乃瑜有正當性，但考量大罷免啟動以來，「新店彷彿籠罩在對立、仇視與分裂的氛圍中」，因此在罷免團隊表決下，決定停止罷免陳乃瑜。