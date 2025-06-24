大罷免白熱化！國民黨「拿香對拜」 陳學聖曝「最終結果」

全台大罷免進入白熱化，國民黨前立委陳學聖今日表示，人口結構正在改變，民進黨提出政治主張後，其中線不會移動，反觀國民黨都被講「拿香對拜」，立場容易鬆動往中間靠，最後就是基本盤瓦解。

陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇等今在直播節目「志聖鮮思」，邀請中研院政研所副研究員蔡宗漢，討論台灣當前選舉現象議題。

蔡宗漢表示，當前選舉很注重選民的資訊獲得能力，尤其新媒體時代資訊複雜，如果無法過濾有有效資訊，則選民投票不能參考候選人的完成政見，那就會回歸以政黨立場或標籤投票，而不會考慮政見。

何志勇引述國科會委託政大選研中心執行的「台灣選舉與民主化調查」，指出雖然民調顯示有41.3%的受訪者「經常考慮」政見、39.3%的受訪者「有時考慮」，顯示超過八成受訪者都會參考候選人政見。然而，看了並不代表「了解」政見，有77%的受訪者表示，他們並不了解去年2024總統大選的各方政見，更有53%的受訪者認為候選人的政見並沒有什麼差異。

何志勇說，藍綠在不少重大政見的差異上，其實日益趨同。以兩岸政策與統獨議題為例，回溯90年代，當時國民黨籍總統李登輝在談「國統綱領」，民進黨在提「制憲建國」。然而今日藍綠都在強調「中華民國（台灣）」的主體性，差異不像過去那麼大，選民確實不易從中識別。

何志勇說，台灣選舉都強調要吸引「中間選民」，其實是有所誤解。從學術上的原意，應該翻譯為「中位選民理論」（Median Voter Theorem），中位選民理論假設中位數、眾數與平均數三者皆在常態分佈正中央。但實際上，一定會有「偏態」出現，如此中位數就會偏移，不會落在政治光譜的正中間。

何志勇進一步說明，近年來台灣的社會主流是「抗中保台」，「偏態」明顯，導致選民的中位數也在偏移，這讓國民黨吃盡了苦頭。國民黨對此被認為缺乏清晰的戰略目標論述，為了爭取選民支持，而被逼靠向綠營的立場。

何志勇批，民進黨現在用「抗中保台」意識形態想要來打大罷免，但其實這和立委的政見、政績毫無關係。藍委僅上任一年，各項政見都還在推動中，民進黨就「扣紅帽」無故要把藍委罷掉，完全違反民主政治「課責」的原則，根本是把民主制度當兒戲。

蔡宗漢建議，如果大家都要往選民分佈靠近的地方，一定會出現政見相似性，這時要區分就要有更細的政見差異。例如：如果大方向都是要抵禦中共入侵，那具體怎麼做就是候選人要著墨之處。因此如要凸顯政見差異，就要更細緻擬定政見，並讓選民有足夠資訊認識、了解。

陳學聖說，選舉制度對選民印象影響很大，例如總統跟立委搭檔選舉，立委政見就會被犧牲，因為跟著總統就好；同理六都議員選舉，也是跟著市長母雞走，而市長層級的選戰，很多都牽扯政治對立。因此除非到最基層村里長選舉，政見重要性才會顯示。