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「黃色小鴨爸爸」賴瑞隆宣講罷免 稱花蓮值得更好民代

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨花蓮縣黨部今晚舉辦「高雄挺花蓮」公民肥皂箱，立法委員賴瑞隆、罷團微光花蓮與多位民代站在街頭宣講同意罷免。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮縣黨部今晚舉辦「高雄挺花蓮」公民肥皂箱，立法委員賴瑞隆、罷團微光花蓮與多位民代站在街頭宣講同意罷免。記者王思慧／攝影

罷免進入第三階段，高雄市民進黨立法委員賴瑞隆今晚現身花蓮街頭，向民眾宣講罷免立委傅崐萁。10年前賴瑞隆引進黃色小鴨展出，被稱為「小鴨爸爸」，被問到跟花蓮紅面鴨的比較，他表示，可惜花蓮沒有黃色小鴨，認為花蓮值得更好民意代表，希望鄉親勇敢站出來投票。

民進黨花蓮縣黨部今晚6時許舉辦「高雄挺花蓮」公民肥皂箱，立法委員賴瑞隆、罷團微光花蓮與多位民代站在街頭宣講同意罷免。

賴瑞榮受訪表示，上次來是2個月前罷免第二階段，看到花蓮順利3萬多連署書過關，今天再次到花蓮，呼籲投下同意票。花蓮是好山好水好地方，值得更好的民意代表，這次特別帶黃色小鴨加油打氣。

賴瑞隆說，過去高雄是工業化城市，幾乎是重北輕南被遺忘的城市，在選出好的市長後，努力在高雄做很多改變，10年前邀請國際級黃色小鴨，是荷蘭藝術家創作，曾在大阪、阿姆斯特丹、雪梨等城市展出，有幸邀請到高雄展出，讓全世界看見高雄。

花蓮很可惜沒有黃色小鴨，而是紅面鴨，認為花蓮值得更好發展的未來，期盼花蓮人勇敢做出選擇，終結「傅氏王朝23年的統治」，讓花蓮走向未來，相信花蓮有很多優秀的政治人物，把更多的精彩的藝術帶到花蓮，「高雄做得到，花蓮也一定做得到」。

高雄市民進黨立法委員賴瑞隆今晚現身花蓮街頭，向民眾宣講罷免立委傅崐萁。記者王思慧／攝影
高雄市民進黨立法委員賴瑞隆今晚現身花蓮街頭，向民眾宣講罷免立委傅崐萁。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮縣黨部今晚舉辦「高雄挺花蓮」公民肥皂箱，立法委員賴瑞隆、罷團微光花蓮與多位民代站在街頭宣講同意罷免。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮縣黨部今晚舉辦「高雄挺花蓮」公民肥皂箱，立法委員賴瑞隆、罷團微光花蓮與多位民代站在街頭宣講同意罷免。記者王思慧／攝影

黃色小鴨 賴瑞隆 罷免 民進黨 國民黨 傅崐萁

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