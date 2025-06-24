「黃色小鴨爸爸」賴瑞隆宣講罷免 稱花蓮值得更好民代

大罷免進入第三階段，高雄市民進黨立法委員賴瑞隆今晚現身花蓮街頭，向民眾宣講罷免立委傅崐萁。10年前賴瑞隆引進黃色小鴨展出，被稱為「小鴨爸爸」，被問到跟花蓮紅面鴨的比較，他表示，可惜花蓮沒有黃色小鴨，認為花蓮值得更好民意代表，希望鄉親勇敢站出來投票。

民進黨花蓮縣黨部今晚6時許舉辦「高雄挺花蓮」公民肥皂箱，立法委員賴瑞隆、罷團微光花蓮與多位民代站在街頭宣講同意罷免。

賴瑞榮受訪表示，上次來是2個月前罷免第二階段，看到花蓮順利3萬多連署書過關，今天再次到花蓮，呼籲投下同意票。花蓮是好山好水好地方，值得更好的民意代表，這次特別帶黃色小鴨加油打氣。

賴瑞隆說，過去高雄是工業化城市，幾乎是重北輕南被遺忘的城市，在選出好的市長後，努力在高雄做很多改變，10年前邀請國際級黃色小鴨，是荷蘭藝術家創作，曾在大阪、阿姆斯特丹、雪梨等城市展出，有幸邀請到高雄展出，讓全世界看見高雄。