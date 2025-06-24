快訊

重磅回歸！006208宣布費用率調降、未來也可望進行分割

飛彈羅生門？伊朗高官否認違反停火 警告以國若「犯錯」將再遇襲

新北藍黨工遭訴 侯友宜批司法「雙重標準」：成打擊異己工具

7月26日罷免投票 中選會：不可蓋私章、按指印

中央社／ 台北24日電

24案國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日將投票中選會今天說，民眾投票時一定要使用選委會準備的圈選工具圈選，不可蓋私章或另按押指印；且依規定，認定為有效票樣態共21種、無效票為30種，民眾可參考圖例。

中選會20日審定，共24位國民黨立委罷免成案，包含傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福，高虹安罷免案也成案，將在7月26日投開票。

至於其餘泛藍立委罷免案，扣除徐欣瑩、陳超明、邱鎮軍、謝衣鳯共4案未成案；游顥、馬文君案正在補件後的查對程序；羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件，需於6月29日前補件，後續還待地方選委會查對。目前中選會暫定7月18日召開委員會議，預期屆時將審定罷免案是否成案。

中選會今天說，在罷免案投票時，民眾一定要使用選委會準備的圈選工具，蓋在罷免票上的圈選欄內，絕對不可以蓋私章或另按押指印，更不可使用不是由選舉委員會準備的圈選工具進行圈選，不然就會變成無效票。

中選會說，圈選有效票的認定圖例共21種、無效票共30種，詳細範例可參考網址後點擊「行政院公報電子檔.pdf」檔案下載。（https://law.cec.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000334#lawmenuhttps://law.cec.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000334#lawmenu）。

根據圖例規定，原則上只要能辨別是圈選同意或不同意，就屬有效票；至於若蓋在正中間導致無法辨別圈選同意或不同意、圈選後塗改、簽名蓋章、按押指印、畫寫符號、撕破選票等，都屬無效票。

選委會 罷免 民進黨 民眾黨 投票 國民黨 中選會

延伸閱讀

大罷免已無可避 藍委群起動員再競選

罷免陳乃瑜團隊遭告發偽造 北檢今搜索約談領銜人、2里長等6人

罷免陳乃瑜涉偽造提議書 北檢搜索約談羅明才助理

危害民主、組織犯罪！綠批「罷免案多人遭訴」：朱主席不用負責嗎？

相關新聞

罷免陳乃瑜團隊遭告發偽造 北檢今搜索約談領銜人、2里長等6人

罷免民進黨新北市議員陳乃瑜團隊「除瑜回收」今年3月間遭告發涉偽造罷免提議書，罷團今年5月間已宣布停止罷免。台北地檢署立案...

辦藍不辦綠？黨工明將約談 國民黨狠批檢調：淪大罷免打手

檢調明將傳喚國民黨中央黨部組發會黨工約談問訊，國民黨副發言人康晉瑜批評，民進黨先是發動大罷免意圖清除在野黨，現在檢調再於...

藍黨工涉偽造罷免連署書遭起訴 新北黨部批：檢調淪打壓工具

新北地檢署偵辦民進黨籍立委罷免案中疑涉偽冒連署情節，今依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓...

新北藍黨工遭訴 侯友宜批司法「雙重標準」：成打擊異己工具

新北地檢署偵辦新北市綠委罷免案涉偽冒連署案件，今天偵結起訴國民黨新北市黨部多名黨工。新北市長侯友宜今天回應，司法應超然獨...

大罷免已無可避 藍委群起動員再競選

隨著大罷免有24位藍委將進入投票，許多委員近日都開始陸續舉辦講座活動，邀請政治人物、在地議員與里長參加，盼爭取更多選民出來投票。．．．

罷免陳乃瑜涉偽造提議書 北檢搜索約談羅明才助理

台北地檢署偵辦新北市議員陳乃瑜罷免案疑涉偽造提議書案，今天指揮調查局兵分7路搜索，並約談國民黨立委羅明才新店服務處繆姓、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。