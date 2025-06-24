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藍黨工涉偽造罷免連署書遭起訴 新北黨部批：檢調淪打壓工具

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，對於本案結果「無法接受」，強調黨部將全力提供相關法律協助。圖／本報資料照
國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，對於本案結果「無法接受」，強調黨部將全力提供相關法律協助。圖／本報資料照

新北地檢署偵辦民進黨籍立委罷免案中疑涉偽冒連署情節，今依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、林建鎰，以及青工會總幹事王昱人、蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀等共31人。對此，國民黨新北市黨部痛批檢調「嚴重偏離比例原則」，直言辦案手法已讓社會質疑檢調淪為執政黨打壓異己的工具。

國民黨新北市黨部指出，對於檢方大規模起訴本會所屬黨職工作人員及地方幹部「深表遺憾」，並痛批司法作為失衡失控，「選擇性辦案」情節明顯。「對於其他地區罷免藍委案件中傳出的偽冒連署情事，檢方卻選擇視而不見，甚至不了了之。」

聲明認為此舉已嚴重侵蝕人民對司法公正的信任，並強調國民黨始終支持司法獨立，但前提是「一視同仁」、「依法行政」，呼籲民眾團結拒絕政治干預司法、守護台灣法治底線。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，對於本案結果「無法接受」，尤其起訴範圍擴及志工與協助者，做法已超越一般常理，「有點離譜」。他強調，黨部將全力提供相關法律協助，「我們會全面支援相關被告人員的司法程序，捍衛基層志工與黨工的清白。」

新北市議員林國春更直指，此案根本是「政治起訴」，認為偽造文書的指控缺乏法律基礎。他指出，本次罷免案第一階段連署是選委會審核合格通過，第二階段才未達門檻，「根本沒造成實質罷免效果，如果真有偽造，就依法處理，但這些人只是代收連署書，並沒有查證機制。」

林國春強調，他的辦公室也曾收過3000多份連署書，有些民眾會拿空白表格回家填寫再交回，作為中繼收件者根本無從逐一查核。他質疑選委會是把關機關，如今卻讓收件人反而要承擔偽造責任，實在荒謬。他進一步指出，偽造文書本應交由刑事局或調查局進行鑑定，「檢察官自己沒執照，怎麼可以主觀認定就起訴？」

林國春也質疑，現今司法辦案與過往一般偽造案件處理方式已有極大差異，未來在法院審理上將成重大爭議。「檢察官與調查局辦的這件事，我直覺就是政治辦案，跟傳統法律程序完全不同。」

罷免

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