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罷免陳乃瑜團隊遭告發偽造 北檢今搜索約談領銜人、2里長等6人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
新北市議員陳乃瑜成為新北首個被進行罷免議員，罷團5月間宣布已宣布停止罷免行動。本報資料照片
新北市議員陳乃瑜成為新北首個被進行罷免議員，罷團5月間宣布已宣布停止罷免行動。本報資料照片

罷免民進黨新北市議員陳乃瑜團隊「除瑜回收」今年3月間遭告發涉偽造罷免提議書，罷團今年5月間已宣布停止罷免。台北地檢署立案後，向中選會等調閱資料再經筆跡鑑定發現「冒名提議」今指揮調查局搜索曾姓領銜人等6人住居所及辦公室等處所，約談6人釐清案情。

網紅四叉貓劉宇今年3月20日在民眾黨柯文哲涉京華城案間開庭，至台北地檢署告發「除瑜回收」罷免提議書疑似偽造，罷團提交中選會的連署書中發現疑似死亡連署。劉宇指出，罷免陳乃瑜的名單中，死亡名單約為2.7%，這個數據很誇張，很可能是抄到老舊名單。

台北地檢署接獲告發後立案調查，檢察官向中選會、新北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證及進行筆跡鑑定，發現部分提議人確有遭冒名提議情事，今天指揮調查局新北市調查處搜索曾姓、蕭姓、繆姓、劉姓、辜姓里長、盧姓里長等6名被告住居所，及繆姓、劉姓被告在國民黨立委羅明才位於新店服務處辦公室等處所，通知部分被害人到場查證。

「除瑜回收」罷免案領銜人曾濬今年5月間在臉書指出，罷團與長者間肢體衝突，他感到非常沉重，大罷免啟動後，新北新店區彷彿籠罩在對立、仇視與分裂氛圍中，經召集團隊開會、表決後，一致決定停止目前進行中的罷免行動。

罷免新北市議員陳乃瑜罷團「除瑜回收」領銜人曾濬，在臉書發表聲明宣布即刻停止連署活動。圖／翻攝除瑜回收｜罷免陳乃瑜臉書
罷免新北市議員陳乃瑜罷團「除瑜回收」領銜人曾濬，在臉書發表聲明宣布即刻停止連署活動。圖／翻攝除瑜回收｜罷免陳乃瑜臉書

陳乃瑜 罷免

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