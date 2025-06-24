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罷免陳乃瑜涉偽造提議書 北檢搜索約談羅明才助理

中央社／ 台北24日電
國民黨立委羅明才。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅明才。圖／聯合報系資料照

台北地檢署偵辦新北市議員陳乃瑜罷免案疑涉偽造提議書案，今天指揮調查局兵分7路搜索，並約談國民黨立委羅明才新店服務處繆姓、劉姓助理及曾姓領銜人等5人說明，稍晚移送北檢複訊。

北檢日前接獲網紅「四叉貓」告發民進黨新北市議員陳乃瑜罷免案的提議書疑有偽造情事，涉犯偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，北檢依程序立案後，由承辦檢察官指揮法務部調查局新北市調查處進行調查。

北檢向中央選舉委員會、新北市選舉委員會函調陳乃瑜罷免案提議人資料，分析相關事證及進行筆跡鑑定，發現部分提議人確有遭冒名提議情事。

檢察官為保全證據及追查釐清案情，今天指揮新北市調處搜索曾姓領銜人、蕭姓備補領銜人、羅明才繆姓、劉姓助理及辜姓里長等5人住居所及繆、劉位於羅明才新店服務處的辦公位置等共7處，並通知部分被害人到場查證。

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