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大罷免已無可避 藍委群起動員再競選

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
面對大罷免成案，許多國民黨區域立委紛紛加強媒體曝光與舉辦座談會，因應規模形同選舉。（萬美玲辦公室提供）
面對大罷免成案，許多國民黨區域立委紛紛加強媒體曝光與舉辦座談會，因應規模形同選舉。（萬美玲辦公室提供）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

隨著大罷免有24位藍委將進入投票，許多委員近日都開始陸續舉辦講座活動，邀請政治人物、在地議員與里長參加，盼爭取更多選民出來投票。由於罷免投票意願較高者，大多支持罷免藍委，雖反對罷免者為多數，但多數選民不見得願意出門投票反罷免，藍委們包括洪孟楷、徐巧芯、牛煦庭與萬美玲等人近來就像再進行一次選舉積極動員，活動量也增加不少。

低調立委增加曝光

中選會20日宣告大罷免將於7月26日進行投票，有24位國民黨立委將面臨罷免選戰考驗。許多平常較為低調的國民黨立委，如萬美玲、羅庭瑋、黃健豪等人也主動出擊。萬美玲近期開始舉辦鄰里座談會，邀請桃園市長張善政、市議員詹江村與在地里長們現身背書，盼以扎實的服務爭取選民出來投票。

另外，新北市國民黨立委洪孟楷近來也邀請立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫與知名不分區藍委吳宗憲人進行問政說明會，強調自己在公督盟、口袋國會有雙認證優秀立委，且在立法院記者聯誼會的綜合評價第一，並在臉書發文提醒選民26日前往投票，守護一同被提議罷免的藍委葉元之、廖先翔、林德福、張智倫等人。

積極印文宣、推法案

知名國民黨資深立委賴士葆也面臨被罷免的危機，他特別推出自己的短影音網站，盼藉此爭取選民分享與認同；而平常就積極爭取曝光的國民黨立委如王鴻薇、徐巧芯與牛煦庭未因為罷免成案而退縮，以牛煦庭為例，擔任內政委員會召委的他在立法院仍積極排審《住宅法》、《公寓大廈管理條例》等修法，並主導《紀念日條例》立法，讓勞工多放4天假。

牛煦庭也領先桃園多位藍委，在地方舉辦多場講座，並印製文宣整理政績，讓選民可以了解他在國會的成績，徐巧芯、羅智強等國民黨立委也都有類似文宣，羅智強也比照選舉，開始頻繁站路口、租用宣傳車提倡反罷免，並到處支援其他選區的國民黨立委，盼掌握726大罷免的主動權。

台中藍委們主打空汙

台中國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔與江啟臣等人近來也開始主打台中火力發電廠燃燒煤造成嚴重空汙的議題。楊瓊瓔強調，立法院已經通過「2028無煤中火」提案，呼籲執政的民進黨政府以及台電公司，儘速淘汰台中火力發電廠的燃煤機組，讓大家遠離空汙與肺腺癌威脅。

面對大罷免大量成案，黨中央難全面支援下，有罷免危機的國民黨立委也不得不繃緊神經、各顯神通，紛紛舉行座談會、宣講、站路口等活動，許多過去比較低調的國民黨立委也增加開記者會與新聞露出的頻率，盼爭取更多反罷免選民出來投票，形同在2024年選舉後，很快又再進行一次選舉，對立委與服務團隊來說，都相當不容易。

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