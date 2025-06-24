危害民主、組織犯罪！綠批「罷免案多人遭訴」：朱主席不用負責嗎？

新北地檢署偵辦新北市綠委罷免案涉偽冒連署案件，今天偵結起訴國民黨新北市黨部多名黨工。民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，從先前的台南、台北、宜蘭到現在的新北黨部，證明國民黨抄寫名冊是有組織的犯罪行為，危害台灣民主基石的行為，請國民黨為這樣集體造假的組織犯罪行為，向全民道歉。

高碩呈表示，民黨偽造罷免張宏陸、李坤城與蘇巧慧提議人名冊高達2566份，國民黨抄寫名冊是有組織的犯罪行為，但至今檢調卻尚未查到下令的國民黨中央黨部以及領導新北黨部的主委黃志雄，是不是完美切割，讓基層扛罪，人民都看在眼裡。

民進黨立委張宏陸表示，全案終於告一段落，罷免他的案子從頭到尾就宛如考試作弊，盼未來不要再有這類違背民主的事情發生。

張宏陸說，罷免國民黨立委都是民間團體主導，而罷免綠委就是國民黨發動，一個是人民努力結果，另一個就是政治操作，他也感謝板橋鄉親繼續對他的支持。

新北市議會民進黨團總召廖宜琨指出，對於這次起訴他尊重司法，該怎麼辦就怎麼辦，無論罷免或反罷免，在民主國家都要尊重。

「這不是藍綠問題，這是犯罪問題！」廖宜琨強調，罷免藍委的案子是公民團體一天一天擺攤，一份一份搜集連署書而來，國民黨卻是黨工抄出來的，「真正後面主導者不用負責嗎？」、「國民黨主席朱立倫不用負責嗎？」、「地方黨部主委不用負責嗎？」