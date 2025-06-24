六成民眾支持罷免徐巧芯？學者：調查樣本太少 誤差偏大

《鏡新聞》6月17日公布民調，聚焦台北市五位國民黨立委的罷免意向，徐巧芯與賴士葆的「支持罷免」結果最高。

《全民查假會社》邀請學者分析指出，雖然罷免意向是主要議題，但民調的樣本數與信心水準設計影響結果可信度；若要呈現精準民意，調查應增加樣本量，才能縮小誤差、呈現更準確的數字。

《鏡新聞》第 29 波「2025 年 6 月政經民調」，聚焦全國立委罷免議題，王鴻薇部分，會投票的民眾有 67.2%，其中有 55.4% 贊成罷免。李彥秀部分，會投票的民眾有 59.2%，其中有 52.8% 贊成罷免。羅智強部分，會投票的民眾有 70.2%，其中有 33.9% 贊成罷免。徐巧芯部分，會投票的民眾有 71.4%，有 60.5% 贊成罷免。賴士葆部分，會投票的民眾有 57.1%，有 60.6% 贊成罷免。調查結果顯示，徐巧芯與賴士葆的罷免支持度相對比較高。

文化大學新聞系教授莊伯仲解讀民調的兩大爭點，並進行詳細解析。

爭點一：樣本數與誤差計算的合理性

民調總樣本數共有 1,340 份。看似很正常，但這是以五個選區來進行民調後，再進行人數分配的「次樣本分析」。換而言之，每一區的樣本數雖然相互獨立，但每個選區估計只有 238 至 324 份之間。

以第六選區的羅智強為例，民調資料顯示：該選區的抽樣誤差為 5.35%、信心水準為 90%。莊伯仲實際進行換算，以「數發部開放平台」的母體大小十萬人來說，該選區的樣本數為只有 238 份——與正規民調通常會調查的 1,068 份相差甚遠。

尤其低樣本數與寬鬆的信心水準，可能導致結果波動較大，尤其在交叉分析（如「一定投票且贊成罷免」）時，實際贊成罷免的樣本數更少。例如，羅智強選區僅約 73 人明確表示「一定投票且贊成罷免」，難以充分反映選區民意。

爭點二：信心水準與準確度的關聯

莊伯仲指出，這份民調採用的是 90% 的信心水準，而不是多數業界慣用的 95%，信心水準代表我們對調查結果準確程度的信心有多高。用白話講，如果這份調查在相同條件下做 100 次，採 90% 信心水準就表示大約有 90 次會落在誤差範圍內，但還是會有 10 次可能偏離得比較多。

信心水準與抽樣誤差之間呈正比關係。莊伯仲舉例，可以想像圓圈代表抽樣誤差、硬幣象徵信心水準。當我們在地上畫一個圓圈，並從空中灑下 100 枚硬幣，圓圈越大，被圈住的硬幣就越多，象徵較高的信心水準；相反地，若圓圈變小，能落在範圍內的硬幣就變少，信心水準也隨之降低。

雖然 90% 的信心水準設計，在民調上仍然符合學理，但在選情膠著或爭議議題上，就容易因為誤差變大的那 10 次，產生錯誤解讀或過度解釋。民眾在閱讀這類民調時，要特別留意信心水準這個數字，它不只是學術細節，更直接影響結果的可靠程度。

莊伯仲強調，這樣的結果並非所謂的假民調，但就樣本規模及信心水準來看，卻是不嚴謹的民調，解讀時必須謹慎。

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