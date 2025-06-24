好心供罷團連署...新店老宅卻遭強拆？新北文化局說話了

大罷免進入三階熱戰，罷免立委羅明才團隊今與反共護台志工聯盟開記者會，指新北市府強拆做為罷免羅明才連署站的民宅。新北文化局反駁，部分說法與事實不符，蔡金木宅因建於瑠公圳公有土地上，農田水利會賣給建商，造成土地與建物拆除民事糾紛，法院才會發出執行拆除通知。

新店瑠公圳蔡金木老宅案纏訟多年，屋主賴碧珍主張家族在地五代，歷經日治時期到現代，家族多次依法申購土地、納稅，卻遭水利會以業務用地或機關用地拒絕，土地竟以「無人居住空地」名義賣給建商，剝奪原住戶優先購買權，而法院民事執行處近日發出6月26日執行老宅拆除通知，讓文史及社運團體紛紛聲援屋主。

賴碧珍今與立委陳培瑜開記者會，稱老宅當作罷免連署站後，法院通知6月26日執行強制拆除，質疑是為報復罷免團體，強拆具有文化資產價值的老宅。

新北文化局指出，先前賴碧珍以第三方申請提報文化資產保存，但經文資審議委員現勘後，委員認為本案尚未具備登錄文化資產之法定標準，故決議不列冊追蹤。但賴碧珍昨日改以建物所有權人身分，申請指定古蹟及登錄歷史建築、紀念建築，文化局將依法辦理現勘及審議。

文化局重申，文資審議均秉持專業、公正、依法原則進行，不涉及任何政治操作與目的，文化局會秉持文化資產保存立場，依法審慎處理後續相關申請程序。