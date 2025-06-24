同意罷免變不同意！台派寶寶圖卡被竄改將提告 羅廷瑋發聲了

罷免國民黨立委羅廷瑋案確定7月26日舉行投票，圖文作家「台派寶寶bb」原創「同意罷免」圖像，被人未經授權多加了「不」字，改為「不同意罷免」，在羅廷瑋支持者LINE群組上具名轉傳。羅廷瑋辦公室表示，助理轉傳網路已流通多時的圖卡，對圖卡是否為原創或經過改作未詳加辨識，為避免誤會，已請相關人員不要轉傳來歷不明的圖卡。

台派寶寶在Threads上發文表示，他們所創作的圖像「2025.07.26 同意罷免，回家投票！」，遭人擅自進行內容改作，將原始圖像中「同意罷免」的訴求，惡意重製為「不同意罷免」，並轉製為政治圖卡，在地方政治群組中大量散布。相關改作圖像已在羅廷瑋支持者群組中流傳，轉傳者包括羅廷瑋委員辦公室助理。

台派寶寶強調，本圖像自始至終未曾授權任何人進行內容變更、改作或轉用於立場相左之政治宣傳，該行為已嚴重侵犯團隊依法享有之著作人格權與改作權，並涉及違反著作權法，待蒐證完成，將正式啟動法律程序，依法追究相關行為人之民事與刑事責任。並呼籲轉傳、製作或推廣改作內容的個人與團體立即停止一切侵權行為，並保留相關對話、群組紀錄。

罷團敲羅行動指出，羅廷瑋支持者濫傳未經授權「反罷免」插畫，毫無版權觀念，這不是單純的支持罷免與否，一張圖片的無授權加字操作，就是對創作者的明顯侵權。

羅廷瑋辦公室表示，該圖卡是網路上早已流通的素材，該名助理不認識也不熟悉此創作者的創作風格，僅是出於對「不同意罷免」理念的認同，轉傳網路已流通多時的圖卡，對於圖卡是否為原創或經過改作也未詳加辨識，為避免誤會，已請相關人員不要轉傳來歷不明的圖卡。

羅廷瑋辦公室提到，委員一向尊重內容創作與原創權益，但委員多次面臨辦公室親自設計的圖卡遭人擅自改圖、竄改立場，並刻意散播於匿名群組、用於罷免操作。例如近期即有人將本辦公室製作、有委員肖像標明「不同意罷免」的圖卡，擅自更改為「同意罷免」，再於匿名社群中大量傳播，這才是對原創內容的扭曲與惡意。

羅廷瑋辦公室表示，罷免團體一邊竄改立委圖卡散播假訊息，一邊反過來對他人言詞羞辱、雙重標準的行為深表遺憾，呼籲各界回歸理性對話，停止以情緒性指控誤導輿論，但對於蓄意抹黑、盜用委員圖卡竄改濫用等雙標行為，也不會視而不見，已著手蒐集相關證據，對於惡意抹黑與竄改圖卡之濫用行為，絕不姑息，必要時將依法維護名譽與權益。