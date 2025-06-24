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花蓮藍營再提柯建銘「老天有眼」 綠營質疑政治操作
大罷免進入第三階段，花蓮縣議會國民黨團發言人吳建志今天再提403地震後，立法院民進黨總召柯建銘卻冷血說出「老天有眼」，呼籲鄉親投下不同意罷免票。民進黨團回應，第一時間表明不認同這樣的說法，不知國民黨為何再拿出來講，質疑是政治操作。
今天縣議員吳建志、吳東昇、韓林梅、花蓮市代表會主席楊哲灃及中評委陳茂嘉同聲譴責柯建銘，指「老天有眼說」是冷血無情的政治仇恨公開展演，將災難當報應、把苦難當笑話。面對這樣極度不當、傷害災區人民的發言，「花蓮的民進黨地方民意代表，你們在哪裡？你們在做什麼？你們難道不感到羞恥與憤怒？」
吳建志說，地震後基層災民無水、無電，靠著租屋補助勉強的過生活，是立委傅崐萁、縣府及藍營基層公職站在第一線協調資源與爭取補助，但民進黨部分政治人物，卻忙著在網路貼文、政治鬥爭、規畫罷免行程，甚至冷嘲熱諷，說出這種喪盡天良的話，請大家一定要勇敢地站出來投出不同意罷免票。
花蓮縣議會民進黨團總召張美慧出示去年5月6日在臉書發出的黨團聲明，指出當下對柯建銘這段說法表示不能認同，也不接受他這樣的說法。地震後花蓮人已經非常辛苦了，不需要任何政治語言，國民黨為何在今天又要把這件事情拿出來講，「用意是什麼？是不是還在政治操作」，質疑企圖撕裂人民之間的情感，引發政黨間的對立。
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