羅明才罷免尚未成案 藍營團體作戰面臨「脫隊」變數

新北市藍營六席立委面臨罷免挑戰，其中五案已通過第二階段、進入7月26日投票程序，僅羅明才一案尚差五百多份補件、尚未成案。國民黨原規畫集中力量打「團體戰」應對罷免，如今戰線被迫拆成兩波，將視羅案補件結果彈性調整節奏與策略。

新北市議員黃心華指出，「團體戰一定會打」，包含朱立倫、黨部高層參與的區域聯防與地方宣講活動、各選區掃街造勢等，均是既定部署。但因羅案尚未確定是否成案，目前將戰線區分為兩波操作，打法會有不同，黨部與候選人也須依實際情況思考調整。

黃心華分析，此次罷免案關鍵不在於是否過25%門檻，而是能否催出更多「不同意票」。他坦言，民進黨支持者已有七成以上知道要出來投票，相對而言，國民黨支持者對投票的認知仍偏低，「目前的戰略首要目標，就是讓支持者知道要投票。」這套策略適用於全國各選區，也將決定罷免成敗。

黃心華並指出，即使台北市大安區文山區這種「深藍選區」，民進黨仍有3成基本盤，同意票過25%門檻的可能性極高，因此保住席次的關鍵，是讓「不同意票」多於「同意票」，藍營已進入全力催票階段。

針對羅明才案補件進度，「拔羅波」罷免團隊表示，目前尚差564份連署，團隊對補件結果「相當有信心」，目標是翻倍補件，確保順利過關。罷團強調，即使投票日與其他選區不同，「不影響罷免的聯合戰線」，反而可觀摩學習、加強後援。

罷團指出，在第二階段連署期間，已獲雙北其他罷免團隊大力支援，若羅案投票日較晚，正好能回饋協助其他罷免行動，持續維持全台反藍合作熱度與戰力。

中央選舉委員會表示，羅案補件期限為6月29日前，若如期補足且審查通過，將於7月18日中選會委員會議中確認是否成案，屆時同步公布投開票日程。

記者嘗試聯繫羅明才辦公室，目前尚未獲回應。