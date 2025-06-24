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被控篡改罷免圖文 羅廷瑋辦公室：罷團才惡意竄改流傳

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片

有創作者指控國民黨立委羅廷瑋辦公室助理，篡改圖文後流傳，羅廷瑋辦公室發出聲明駁斥，尊重內容創作與原創權益，惟羅廷瑋本人多次面臨辦公室親自設計的圖卡遭人擅自改圖、竄改立場，並刻意散播於匿名群組、用於罷免操作。對於罷免團體一邊竄改立委圖卡散播假訊息，一邊反過來對他人進行言詞羞辱、雙重標準的行為深表遺憾。

「台派寶寶團隊」表示，近日接獲多起通報，指出其所創作之台派寶寶圖像《2025.07.26 同意罷免，回家投票！》，遭人擅自進行內容改作，將原始圖像中「同意罷免」的訴求，惡意重製為「不同意罷免」，並轉製為政治圖卡，在地方政治群組中大量散布。經初步查證，相關改作圖像目前已在羅廷瑋立法委員所屬之支持者群組中流傳，轉傳者包括「工策會副總幹事」王文興，以及羅廷瑋委員辦公室助理「淑惠」。

羅廷瑋辦公室駁斥，針對此創作者所聲稱之圖卡之相關問題，該圖卡係網路上早已流通的素材，該名助理不認識也不熟悉此創作者的創作風格，僅是出於對「不同意罷免」理念的認同，轉傳了網路上已經流通多時的圖卡，對於圖卡是否為原創或經過改作亦未詳加辨識，為避免誤會，已請相關人員不要轉傳來歷不明的圖卡。

羅廷瑋辦公室強調，委員一向尊重內容創作與原創權益，惟他本人多次面臨辦公室親自設計的圖卡遭人擅自改圖、竄改立場，並刻意散播於匿名群組、用於罷免操作。例如近期即有人將本辦公室製作、有委員肖像標明「不同意罷免」的圖卡，擅自更改為「同意罷免」，再於匿名社群中大量傳播，這才是對原創內容的扭曲與惡意。

羅廷瑋辦公室指出，對於罷免團體一邊竄改立委圖卡散播假訊息，一邊反過來對他人進行言詞羞辱、雙重標準的行為深表遺憾，呼籲各界回歸理性對話，停止以情緒性指控誤導輿論，但對於蓄意抹黑、盜用委員圖卡竄改濫用等雙標行為，也不會視而不見，已著手蒐集所有相關證據，對於惡意抹黑與竄改圖卡之濫用行為，絕不姑息，必要時將依法維護委員與辦公室之名譽與權益。

有創作者指控國民黨立委羅廷瑋辦公室助理，篡改圖文後流傳，羅廷瑋辦公室發出聲明駁斥，尊重內容創作與原創權益，惟羅廷瑋本人多次面臨辦公室親自設計的圖卡遭人擅自改圖、竄改立場，並刻意散播於匿名群組、用於罷免操作。對於罷免團體一邊竄改立委圖卡散播假訊息，一邊反過來對他人進行言詞羞辱、雙重標準的行為深表遺憾。圖／羅廷瑋辦公室
有創作者指控國民黨立委羅廷瑋辦公室助理，篡改圖文後流傳，羅廷瑋辦公室發出聲明駁斥，尊重內容創作與原創權益，惟羅廷瑋本人多次面臨辦公室親自設計的圖卡遭人擅自改圖、竄改立場，並刻意散播於匿名群組、用於罷免操作。對於罷免團體一邊竄改立委圖卡散播假訊息，一邊反過來對他人進行言詞羞辱、雙重標準的行為深表遺憾。圖／羅廷瑋辦公室

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