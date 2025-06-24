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丁學忠罷免進入三階 張麗善：全力下鄉宣講力挺

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善說，將全力下鄉宣講，力挺立委丁學忠。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善說，將全力下鄉宣講，力挺立委丁學忠。記者陳雅玲／攝影

全台大罷免行動進入第三階段，雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠也在罷免之列，雲林縣長張麗善表示，丁學忠這一年來為雲林縣爭取超過50億元經費，她將持續下鄉宣講丁學忠的具體政績，所有相關反罷免的宣傳活動，她都會全力配合參加，力挺丁學忠。

張麗善說，其實很多鄉親非常反對大罷免、反彈也很大，大家都覺得，四年選一次，讓他整個服務期滿，這樣才是合理的。

她在大罷免行動進入第二階段時，就已下鄉逐步宣導丁學忠在目前一年的任期內的政績，不只是在交通方面，或是在水利工程的改善方面，或是教育方面，到目前為止針對海線、雲林種種的這些爭取的經費，大概都超過五十億。

她非常感謝他，因為透過他與張嘉郡委員共同的努力跟爭取，也減輕縣政府的一些負擔，也改善很多雲林的基礎設施。

她認為鄉親都是非常有感的，所以在宣講的時候，鄉親非常踴躍地來出席、踴躍來參加，也認證丁學忠一步一腳印。

張麗善說，她會持續下鄉宣講，不只是廣為宣傳丁學忠的政績，也讓大家知道這個大罷免是不合理的，一定要踴躍地來出來投不同意票。

張麗善說，這才是是真正能夠讓政府，不管中央不管地方，知道現在還是要維護所有民主機制，不能毀政亂憲，每一個被選舉人以及選舉人，通通有基本的權利，他不是貪贓枉法，他沒有做任何愧對民眾的事情，對於一個有心要來服務公眾事務的人，應該給予他更多的機會，給他更多的空間。

罷免

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