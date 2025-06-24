台中6藍委批中火讓人民用肺發電 綠委回批：轉移被罷免焦點
台中市6位藍委今在立法院開「怒火中燒，我們來發聲」直播記者會，批評政府能源政策，以及讓中部民眾用肺發電，請政府正視缺電危機、落實2028無煤中火。對此，綠委何欣純也同步發聲明反擊，批評6位藍委此舉是操弄政治議題，轉移他們要被罷免的焦點，問「這樣有用嗎？」
何欣純說，6位藍委中有3人已通過被罷免的3階段，另3人還在連署中，難道沒有看到公民力量的展現？她說，開中火的記者會，操弄政治議題，轉移他們要被罷免的這件事，「這樣有用嗎？」全國人民都看在眼裡。
她說，希望中火的燃氣機組可以趕快上場，盡早無煤化，而不是淪為政治的提款機。6位立法委員為什麼不問問盧市長和台中市政府，先前卡中火燃氣機組卡關了一年半，嚴重延宕了燃氣機組的上線，這是誰的錯？如果要讓台中儘早無煤化，盧市長不該這樣做，所以請問問盧市長和台中市政府。
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