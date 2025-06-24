韓國瑜神隱9天參加么兒畢典 回國啟動反罷免

立法院長韓國瑜自14日起無公開行程，立法院昨日傍晚公開韓國瑜行程，今天將主持立法院院會，不過韓國瑜今早未主持院會，改由立法院副院長江啟臣主持。據了解，韓國瑜目前已經回國，明天即將會有公開行程，本周末也會加強反罷免輔選，到全台各地選區幫藍委站台。

大罷免進入第三階段投票熱戰，中選會宣布停職中的新竹市長高虹安與24席國民黨立委罷免案，將在7月26日投票。藍委為了衝刺選情，紛紛使出渾身解數，其中台北市深藍鐵票區紛紛打出「韓國瑜牌」，例如國民黨立委徐巧芯造勢活動喊出「為了韓國瑜一定要出門反罷免」，國民黨立委羅智強新書「護民主，反惡罷」也附上一張有韓國瑜簽名的書籤「保護民主勇敢投下不同意罷免」，將於7月6日舉辦新書發表會。

韓國瑜為了輔選，早早就行程滿檔，22日原本要回新北市中和本命區，替新北市中和區立委張智倫站台，但卻臨時未出席。張智倫透露，韓國瑜最近到加拿大參加兒子韓天的畢業典禮，因航空公司更改航班時間，韓國瑜找不到合適航班返台，因此22日站台行程也臨時取消。

韓國瑜不在國內時，竟有網路側翼移花接木，拿韓國瑜2020年在高雄市長任內錄製的反罷免影片指，「反罷免就不要出門投票」，刻意與現在的影片連結在一起，引發國民黨發言人李明璇痛批「最卑劣的認知作戰」。

對於藍軍接下來會如何訴求反罷免活動？羅智強表示，民進黨團總召柯建銘想當立法院長人盡皆知，更直接透露去年就跟賴清德總統商量好大計，但韓國瑜這段時間表現非常沈穩，議事超然中立，相信選民都看得很清楚，柯建銘若靠大罷免當上立法院長，民主將失去制衡，因此他在基層喊出「綠惡霸若贏、院長柯建銘」，呼籲選民出來投反罷免一票。