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新竹美術館遭強貼罷免標語 文化局長：政治要有人性

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨與罷團採分進合擊戰術，由新竹雙罷發言人林志潔教授主攻藍委鄭正鈐。圖／林志潔提供
民進黨與罷團採分進合擊戰術，由新竹雙罷發言人林志潔教授主攻藍委鄭正鈐。圖／林志潔提供

新竹市面臨全台唯一雙罷，中央選舉委員會宣布罷免市長高虹安及藍委鄭正鈐投票時間訂在7月26日，也讓竹市成為火藥庫；不過，新竹市文化局長王翔郁在臉書發文，指前天下午有支持罷免的民眾到美術館展覽留言牆貼標語，遭志工勸說仍堅持己見，並提高聲量強調這是言論自由，最終「策展人」將標語撤下。王翔郁說，這無關政治立場，但言論自由不能無限上綱，此舉已影響到展覽，也侵犯到「策展人」的意願。

「請留個純粹的藝文場域給其他民眾！」王翔郁說，22日下午，支持罷免的幾名年輕民眾到美術館展覽留言牆貼標語，遭志工勸說後，對方提高聲量強調這屬言論自由，況且也沒標示不能張貼這些訊息。

王翔郁指出，不要在藝文場域貼政治標語，不是基本的公民素養嗎？更何況黑色區域才是留言區，支持罷免的民眾是將標語貼在牆上。最後是「策展人」撤下標語，但該民眾仍表達這是言論自由，還去表達不滿。

王翔郁說，這無關政治立場，言論自由不能無限上綱，他一直主張，學校及藝文場域不該受政治干擾，也相信台灣民主化是成熟的，這件事讓他發現，政治已經讓這社會分化，連基本的尊重都拋諸腦後了。

王翔郁說，如果他同意讓民眾張貼「大罷免、大成功」，那是不是也該讓別的群眾貼「反惡罷、反O O」？最後藝術場域會是一團亂！政治還是要有些人性！

隨著大罷免選戰進入白熱化交鋒，竹市部分，民進黨與罷團採分進合擊戰術，由新竹雙罷發言人林志潔教授主攻藍委鄭正鈐，針對鄭正鈐各項移工、私會建商等爭議進行批判與時事分析；民進黨新竹市議會黨團則由議員們每日有系統的針對各項市政議題開記者會，透過棒球場、敬老愛心卡缺陷、蓋關埔空橋成空頭支票等議題質疑高虹安施政無方，盡失民心。

高虹安也正面迎戰，近期上廣播節目與在地資深市民對談，主打市府政策成果，此外，除了空戰回應，高虹安也啟動陸戰，不只跑市場、發文宣、站夜市，還站上肥皂箱，在各大上班族通勤路口鞠躬請託。鄭正鈐則勤跑基層活動，鞏固基本盤。

另外，為因應大罷免潮，竹市再度開啟藍白合策略，先前已在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，本周三（25日）預計將在樹林頭夜市舉辦在野團結反罷免宣講，高虹安也將再度與鄭正鈐同台，呼籲民眾積極反罷，希望催出投票率。

高虹安啟動陸戰，不只跑市場、發文宣、站夜市，還站上肥皂箱，在各大上班族通勤路口鞠躬請託。記者王駿杰／攝影
高虹安啟動陸戰，不只跑市場、發文宣、站夜市，還站上肥皂箱，在各大上班族通勤路口鞠躬請託。記者王駿杰／攝影
新竹市文化局長王翔郁在臉書發文，有支持罷免的民眾到美術館展覽留言牆貼標語，遭志工勸說仍堅持己見，並提高聲量強調這是言論自由。王翔郁說，這無關政治立場，但言論自由不能無限上綱。記者王駿杰／翻攝自王翔郁臉書
新竹市文化局長王翔郁在臉書發文，有支持罷免的民眾到美術館展覽留言牆貼標語，遭志工勸說仍堅持己見，並提高聲量強調這是言論自由。王翔郁說，這無關政治立場，但言論自由不能無限上綱。記者王駿杰／翻攝自王翔郁臉書
民進黨與罷團採分進合擊戰術，民進黨新竹市議會黨團則由議員們每日有系統的針對各項市政議題開記者會。記者王駿杰／攝影
民進黨與罷團採分進合擊戰術，民進黨新竹市議會黨團則由議員們每日有系統的針對各項市政議題開記者會。記者王駿杰／攝影
竹市再度開啟藍白合策略，先前已在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動。記者王駿杰／攝影
竹市再度開啟藍白合策略，先前已在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動。記者王駿杰／攝影

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