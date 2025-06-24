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李坤城案不送件 罷免綠委全軍覆沒
罷免新北民進黨立委李坤城二階送件昨截止，領銜人宋建樑前一晚預告「連夜閃電造冊中」，但送件過程一波三折，昨天下午四時四十分，宋一人單槍匹馬騎著YouBike，兩手空空抵達新北市選委會，指造冊出問題搶救失敗，確定不送件。
另，宜蘭「滿城封宇聯盟」罷免民進黨立委陳俊宇進入二階連署，今天是送件最後期限。罷團昨宣布，有多方因素考量，決定不將罷免案連署表格送件，連署書採「水銷」處理，確保個資安全。
各地罷綠接連挫敗，罷綠行動全軍覆沒，罷免民進黨立委無一成案。大罷免案邁入第三階段投票者，共有廿四名國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，將於七月廿六日投票，另七件國民黨立委罷免案正在補件與查對程序。
七件尚需補件的罷免案，補提期限為六月廿九日前，中選會暫定七月十八日審定罷免案是否成案，若確定成案，也將一併公布投開票時間。
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