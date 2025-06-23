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民進黨罷免無人成案！罷綠二階全軍覆沒 7藍委待補件查對

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
大罷免將進入三階，7月26日將迎來史上首次罷免投票。圖／聯合報系資料照片
大罷免將進入三階，7月26日將迎來史上首次罷免投票。圖／聯合報系資料照片

罷免案邁入第三階段投票，24名國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票，另7件國民黨立委罷免案正在補件與查對程序，由於二階連署最晚截止的民進黨立委李坤城、陳俊宇罷免案都宣布不送件，宣告民進黨立委罷免案無人成案，全軍覆沒。

7件尚需補件的罷免案，補提期限為6月29日前，中選會暫定7月18日召開委員會議，屆時將審定罷免案是否成案，若確定成案，也將一併公布投開票時間。

中選會委員會議審定，通過北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆，新北洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔，桃園立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華，台中廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、雲林丁學忠、花蓮傅崐萁、台東黃建賓、基隆林沛祥、竹市鄭正鈐及遭停職的市長高虹安罷免案，7月26日投票。

另外，國民黨立委游顥、馬文君罷免案正在補提後的查對程序中；羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件則是正在補提階段，後續還待領銜人送件、地方選委會收件與查對等程序，期限為6月29日前。

此外，罷免民進黨立委方面，李坤城、陳俊宇罷免案分別在今明兩天截止，但罷團雙雙宣布不送件。日前民進黨立委陳瑩、伍麗華、蔡其昌、何欣純、蘇巧慧、吳琪銘、吳思瑤、吳沛憶、張宏陸、王定宇、林俊憲、黃捷、許智傑等13人罷免案也因份數未達標等原因未送件或成案。

至於縣市議員部分，南投縣民進黨議員陳玉鈴罷免案將在7月13日投票，另外7案泛綠議員罷免案都未成案。

罷免

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