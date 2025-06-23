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一波三折！罷免李坤城案最終不送件 領銜人「雙手空空」赴選委會：已盡力

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影／宋建樑「雙手空空」赴選委會 罷免李坤城案最終不送件

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
大罷免來襲，新北國民黨6席立委罷免案二階已送件，但民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸團隊都在截止前幾日宣布不送件，而罷免立委李坤城今是二階截止最後一日，領銜人宋建樑（中）下午前往新北市選舉委員會說明，他表示連署書的份數是夠的，但中間有一些狀況，他已盡力搶救，依然搶救無效。記者葉信菉／攝影
大罷免來襲，新北國民黨6席立委罷免案二階已送件，但民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸團隊都在截止前幾日宣布不送件，而罷免立委李坤城今是二階截止最後一日，領銜人宋建樑（中）下午前往新北市選舉委員會說明，他表示連署書的份數是夠的，但中間有一些狀況，他已盡力搶救，依然搶救無效。記者葉信菉／攝影

罷免立委李坤城今是二階截止最後一日，領銜人宋建樑今下午4時40分身穿藍天行動聯盟，一人單槍匹馬騎著YouBike，兩手空空抵達選委會，指造冊出問題搶救失敗，確定不會送件。

罷免民進黨立委李坤城，是全台罷免綠委最後一案，宋建樑昨日稱連署已達標，正在「連夜閃電」造冊中，但送件過程一波三折，媒體今日頻在群組詢問送件時間，宋稱還沒造冊完，但保證份數一定夠。據了解，罷團有人試圖送中選會，遭警衛擋下要求轉至新北選委會，又致電給選委會能否延長收件，種種跡象都透露送件有問題。

宋建樑今日下午現身說，從昨晚至今日造冊過程中出現一些問題，已盡力搶救但無效，份數是足夠的，並說中間有一些狀況，決定不送件了，並反駁李坤成指控他們連署是用抄的，宋說，從去年12月中他與幾個朋友發起連署時，都是老老實實、本本分分地找認識的人連署，他從沒有抄半份別人的連署。

宋還說，知道有一些人可能為了爭取市議員提名，去抄了一些，但他這邊是絕對沒有。至於台北地檢署偵辦國民黨不實連署案，現已偵查終結，宋表示，各位相信台北市跟國民黨員重疊的部分都是賴苡任偽造的嗎？怎麼可能沒有黨員自發連署？此外，北市、宜蘭、台南都已經偵結，但新北直到今日都還沒偵結。

宋直言，所謂造冊中有碰到一些事，是一些里長、基層幹部收了連署書，但怕送件之後，半夜被調查局找麻煩，因此不敢交出來。結束後宋又騎著YouBike揮手離去。

李坤城則回應，民主戰勝納粹，偽造無法送件。

新北市選委會傍晚宣布，第11屆第3選舉區立法委員李坤城罷免案，連署期間4月25日至6月23日，領銜人至今日截止時間前並未依法送件，選委會下午5時30分業由監察小組委員陳由賢宣布收件時間已截止，結束受理收件，並與政風室主任張國忠在場監察見證，全程也予以錄影存證。

大罷免來襲，新北國民黨6席立委罷免案二階已送件，但民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸團隊都在截止前幾日宣布不送件，而罷免立委李坤城今是二階截止最後一日，領銜人宋建樑（圖）下午前往新北市選舉委員會說明，他表示連署書的份數是夠的，但中間有一些狀況，他已盡力搶救，依然搶救無效。記者葉信菉／攝影
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