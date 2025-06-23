全力衝刺「不同意罷免」 呂玉玲說明會湧1600鄉親力挺

大罷免第一波成案將於726投票，各方也開始全力衝刺，國民黨立委呂玉玲昨於桃園平鎮廣仁公園舉辦問政說明會，不只大咖雲集，從最基層的里長聯誼會道議員等也通通到場，現場共湧入逾千位民眾相挺，營造大團結氣勢，支持者都盼能挺過大罷免一役。

呂玉玲昨問政說明會湧入1600位鄉親齊力相挺，桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝、桃園市議員舒翠玲、桃園市議員黃敬平、桃園市議員陳韋曄、桃園市平鎮區里長聯誼會會長莊訓城里長率平鎮區里長等都到場支持，呼籲大家投下「不同意罷免」票。

黃敬平批評，民進黨在疫苗、雞蛋案亂七八糟，不僅不給國會資料，也不願意面對，現在立法院選輸了，就要推倒重來。舒翠玲也說，很多人都認為反對罷免就是不要投票，但大家若要守住呂玉玲，就一定要出來投下不同意罷免票。

邱奕勝表示，民眾一票票投出的好立委卻要被罷免，非常不公平，而罷團為爭取利益才推罷免，根本沒有在乎平鎮民眾權益。張善政則說，大罷免實在讓人很生氣，像呂玉玲協助解決新光路平交道問題，這就是最明顯的貢獻，在地需要好的立法委員，一起向中央反映。

陳韋曄也說，呂玉玲在立院爭取孩童教育、地方建設、國防資源、農民權益等，努力大家有目共睹。莊訓城則率平鎮區里長站台力挺，鄉親的小事就是里長的大事，地方需要拜託議員，中央需要拜託立委，才能把事情做好，呼籲大家出門投下不同意票。