許淑華也收「割喉掛頭顱」恐嚇信 許：已火速報警

繼民進黨議員林亮君遭人威脅「手上有裸照」；民進黨議員許淑華也爆出收到「割喉」的恐嚇郵件。許今天在臉書說，她收到一封恐嚇她與團隊人身安全的電子郵件。信件中，宣稱要將她「當街當眾割喉割到斷，其頭顱，懸掛於自由廣場，三日三夜不覺」。

許淑華說，她已在第一時間報警，非常感謝警察同仁快速協助處理，後續將全力配合警方調查。罷免投票已進入白熱化階段，可以預期出現各種威脅言論，干擾罷免等動作。