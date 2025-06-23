許淑華也收「割喉掛頭顱」恐嚇信 許：已火速報警
繼民進黨議員林亮君遭人威脅「手上有裸照」；民進黨議員許淑華也爆出收到「割喉」的恐嚇郵件。許今天在臉書說，她收到一封恐嚇她與團隊人身安全的電子郵件。信件中，宣稱要將她「當街當眾割喉割到斷，其頭顱，懸掛於自由廣場，三日三夜不覺」。
許淑華說，她已在第一時間報警，非常感謝警察同仁快速協助處理，後續將全力配合警方調查。罷免投票已進入白熱化階段，可以預期出現各種威脅言論，干擾罷免等動作。
許也在臉書提到，是不是因為這場由公民發起的罷免運動，是中共不樂見的情況？現在，是挑戰台灣人意志的重要時刻，我們應該展現對專制威權無所畏懼的精神。罷免投票日在7/26，進入最後倒數一個月的時間，我會成為公民朋友最大的後盾，全力支援大家，一起捍衛民主，守護台灣！「敵人愈威脅，我們愈團結，更要全力站出來罷免！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言