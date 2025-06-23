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柯建銘估大罷免：至少6席被罷掉、10到20席為中成功

中央社／ 台北23日電

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，如果31席國民黨立委全被罷免是大成功，罷掉10席到20席是中成功，小成功是至少會有6席，但他相信大罷免一定會大成功，不可能只有6席。

中選會20日審定後公告，國民黨立委罷免有24案成案，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也已成案，預計7月26日投開票。另外，國民黨立委游顥、馬文君罷免案正在補提後的查對程序中；羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件則是正在補提階段，後續還待領銜人送件、地方選委會收件與查對等程序。

柯建銘今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，大罷免一定會大成功，7月26日這24名藍委與高虹安會被罷掉，他也預估接下來8月23日投票，包括游顥、馬文君在內等7名國民黨立委也會被罷掉。

柯建銘說，大罷免大成功指得是31席全部罷掉，中成功是罷掉10席至20席，小成功則是罷掉6席，但他相信大罷免一定會大成功，不可能只有6席。

至於罷免成功後，若各選區補選順利由民進黨當選，未來是否會選立法院長，柯建銘說，不要把問題窄化，國民黨還不知死活，每個立委都有資格選院長，除了那些被罷免掉的國民黨立委。

罷免

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