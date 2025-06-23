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柯建銘精準指出罷免投票日 吳宗憲酸：這是黨國體制？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲批評，中選會依指示定投票日，現在是變執政黨組織，國家也變「黨國體制」？先前檢方口口聲聲說作弊就該抓，那針對現在一階二階重複連署情況應查證，否則「罷綠的算作弊，罷藍的就不必？」圖／取自吳宗憲臉書
國民黨立委吳宗憲批評，中選會依指示定投票日，現在是變執政黨組織，國家也變「黨國體制」？先前檢方口口聲聲說作弊就該抓，那針對現在一階二階重複連署情況應查證，否則「罷綠的算作弊，罷藍的就不必？」圖／取自吳宗憲臉書

眾多國民黨立委罷免案將於7月26日投票，國民黨立委吳宗憲批評，中選會依指示定投票日，現在是變執政黨組織，國家也變「黨國體制」？先前檢方口口聲聲說作弊就該抓，那針對現在一階、二階重複連署情況應查證，否則「罷綠的算作弊，罷藍的就不必？」 

吳宗憲批評，中選會遵循民進黨立法院黨團總召柯建銘先前指示，定下罷免投票日為7月26日，獨立機關演變為執政黨組織，這是「黨國體制」嗎？黨即是國、國即是黨。就如同去年，民進黨發言人可以精準預測憲法法庭宣判時間一樣，現在行政權、司法權都不再獨立，民進黨真的可以大聲喊出「裁判、球證、旁證、技術委員、主辦、協辦，所有單位都是我的人，你們怎麼跟我鬥！」

吳宗憲分析，民眾有可能因為不了解法規而重複連署，但坊間在傳罷團為爭取拉長連署期間，「照抄」一階提議人的名單，讓二階連署份數可以在最後壓線時刻成功跨過成案件數門檻，騙取補件時間，中選會對此偽造文書所造成的「重複連署」，理應查證兩階段中的簽名是否相同，若有「簽名不一致」狀況，還視而不見，中選會就失職，選擇性辦藍不辦綠。

吳宗憲提到，宜檢日前起訴新聞稿振振有詞表示「罷免提議程序」是罷免制度的核心，任何蓄意偽造，就是踐踏選舉制度，更是公然侵犯憲法上參政權利；既然如此檢、調、中選會更應主動調查這批「重複連署」份數的「簽名」是否涉及偽造，不然口口聲聲說作弊就該抓，但現實上「罷綠的算作弊，罷藍的就不必？」

國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照

罷免

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