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罷免連署未達標 陳俊宇：盼風波落幕 續為宜蘭打拚

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳俊宇罷免案，二階連署預計24日送件。（本報資料照片）
民進黨立委陳俊宇罷免案，二階連署預計24日送件。（本報資料照片）

罷免團體「滿城封宇聯盟」宣布，因未達第二階段連署門檻決定不送件。民進黨立委陳俊宇23日指出，罷免行動落幕後，盼風波就此告一段落，他身為宜蘭縣唯一的區域立委，為民服務不分黨派，將繼續履行競選承諾，為宜蘭爭取更多建設經費。

根據中選會規定，民進黨立委陳俊宇罷免案第二階段連署明天截止送件，門檻為3萬6523份。罷團今天表示，距離門檻約8000份差距，決定不送件，並將連署書「水銷」，確保資料不被濫用。

對此，陳俊宇指出，選舉與罷免是國家賦予公民的寶貴權利，他自從政以來，始終堅守台灣的民主價值；在罷免過程的幽靈連署一事尊重司法。他深信，這次罷免是宜蘭民主的寶貴習題，會持續竭誠努力為民服務，守護國家民主自由。

陳俊宇說，這波罷免行動落幕後，盼風波就此告一段落，俊宇身為宜蘭縣唯一的區域立委，為民服務不分黨派，將繼續履行競選承諾，為宜蘭爭取更多建設經費。「為台灣，為宜蘭，繼續打拼」。

罷免

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