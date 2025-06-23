首站衝花蓮「剷除小傅」 綠玩MBTI哏邀青年夏日破浪

大罷免將於7月26日投票，民進黨為催出更多同意罷免票，近期布局陸空戰，今（23）日更啟動「夏日破浪行動」，號召百位「國務青」與志工上街宣傳罷免國民黨立委。26日首場直奔花蓮，呼籲全台民眾「同意罷免、剷除小傅」。

中選會審定完成，24案國民黨立委罷免案及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投開票。民進黨發言人韓瑩、青年部副主任吳奕柔及多位青年志工今天上午召開記者會宣布啟動「夏日破浪行動」。

韓瑩表示，民進黨青年部「夏日破浪行動」推出「MBTI投同意都型」系列影片，用4類MBTI（人格測驗）的指標，呈現不同性格的年輕人如何出門「投同意」。其中外向的E人會揪團投票，內向的I人會出門投但會選擇自己去投，或計畫派J人會規劃好出門投票的每個步驟，或隨性派P人時候到了就會出門投票，都要記得在7月26日出門「投同意」。

吳奕柔說，青年部以「打破藍色和白色浪花」為號召，推出「夏日破浪行動」，首站26日前往花蓮，直指國會亂象的根源國民黨立委傅崐萁，邀請花蓮民眾投下罷免同意票。

她說，「夏日破浪行動」除製作青年志工的隊服和布章外，也製作印有連續罷字的布條「罷條」，象徵「罷掉」不適任的藍委，更推出「同意加1」的罷免文宣，到全台廣發給民眾。

多位青年志工今天也現身分享加入「夏日破浪行動」的理念。現年19歲的陳弈帆說，他從小在台北松山區長大，還沒有投票權，但他想讓自己長大的地方，有個願意保護台灣的好立委，一個不會像國民黨王鴻薇親共賣台的立委。

2024年是首投族的陳亭蓁提到，2024年20歲的她首次當正港的台灣公民，但從小長大的文山區，立委仍舊是20幾年來的賴士葆。國民黨立委賴士葆在選區掛看板，號稱是「刪預算第一名」的立委，吹噓刪減台灣國防預算，更在國民黨爆出大量「死亡連署」時說「犯了錯，最多也就是偽造文書」，讓文山區的選民非常丟臉。

現於東華大學就讀的翁建中表示，擒賊先擒王，傅崐萁就是國會失序、民主崩壞的源頭。這個夏天，「夏日破浪行動」從花蓮出發，不只將同意罷免傅崐萁，也將和親中毀憲的國會亂象告別。

最後，韓瑩指出，傅崐萁和他所領導的「傅隨組織」就像在國會裡的「壞脂肪」，為讓國會可以健康運作，邀請公民在這個夏日出門破浪「剷除小傅」，7月26日投下罷免同意票，還給台灣一個健康的國會。