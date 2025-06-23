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藍營百場說明會反制罷免 合作白營力催年輕票

中央社／ 台北23日電

24件國民黨立委罷免案7月26日投開票，為反制罷免，國民黨組發會主委許宇甄今天說，第一階段已辦理100場500人以上的「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，接下來會辦理100場以議員為主體的說明會，並與民眾黨合作，一起催出年輕票。

中選會日前宣布，24件國民黨立委罷免案及目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，7月26日投開票。

對於國民黨如何因應罷免案，以及後續規劃，許宇甄上午受訪表示，第一階段已辦理100場500人以上的「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，接下來會辦理100場以議員為主體的說明會，再加上固本會報、村里說明會以及街講相關活動。同時也會以區域聯防的概念，邀請藍營縣市長一起守護遭提案罷免的藍委。

許宇甄說，第三階段是投票前黃金週、投票前一晚，國民黨也會辦理大型造勢的動員活動，號召民眾7月26日一定要出門投下不同意罷免票。

至於如何號召年輕選票支持反罷免，許宇甄說，國民黨有許多年輕立委，在空戰、陸戰上號召年輕人都有一定的效果，也會與民眾黨合作，一起催出年輕票。

身兼KMT Studio召集人的立委葛如鈞表示，國民黨在立法院是最年輕的黨團，過去這段時間KMT Studio包含青年團、青工都全力投入反罷免，有許多街講、掃街等活動都在進行中，迴響熱烈。

罷免

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