【重磅快評】罷藍灌水最高2成 檢調無動於衷坐實助攻？

中選會20日審定公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委，另外，遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案，罷免投票日訂為7月26日。總統賴清德適時大進場下鄉宣講，但背後竟有超過15萬份有問題的連署，民進黨說這不同於死亡連署，但選罷法明文規定，一階提議人不得為二階連署人，15萬份絕大多數是這種情況，這不是小數目，檢調竟無動於衷，難道坐實助攻大罷免？

在中選會公告大罷免第二階段連署審查結果之前，國民黨主席朱立倫即「預告」，根據掌握的資訊，錯、偽、抄、假的連署案件並非只有幾千件，而是多達一、兩萬件，他呼籲司法單位要用辦罷綠連署的相同標準查辦到底，否則就是司法打手、司法鷹犬。朱並說，全台罷綠連署都被偵辦、約談、收押，有超過兩百人次被約談，二十人次被羈押，各地方黨部被搜索。

中選會公告後資料大公開，原來有問題的連署案件不只一、兩萬件，而是15萬份，藍委羅智強表示，昨天收到中選會公文要他在10天內提出罷免案答辯書，令他震驚的是，公文裡清楚載明，他的二階連署總數3萬5661份中竟有4012分被查對為不符規定，占比高達11%。

其他藍委部分，最多的是鄭正鈐，不符規定的連署書竟然有1萬0693分，最少的黃建賓也有2596分，其他藍委則多在3000多至6000多之間。如此高的數字竟然激不起檢調任何興趣，可能是也算司法史罕見的怪事。

根據選罷法第81條規定，同一罷免案之提議人不得為連署人。提議人及連署人之人數應分別計算；同法第 83條也規定，查對連署人名冊，有提議人為連署人情事，應予刪除。換句話說，這是違反選罷法的行為，至於有無偽造文書的情形，如果罷綠團出現死亡連署情形，檢調無一遺漏，罷綠連署有問題，理應也由司法機關釐清，這不是法治國家的常態嗎？

只是，中選會公告之後，全台檢調雀無聲，只見中選會及綠委出來為罷團洗地。中選會宣稱，無論是公投或罷免案的一階提議或二階連署，只要有連署前死亡或偽造情事，均會依法循例予以告發；至於「重複連署」則是「依法剔除」，與偽造情事無涉，自不在告發之列。

綠委林俊憲則稱，罷團連署名單重複，錯假比例非常低，與國民黨不同，國民黨立委不要胡說八道，否則大罷免的火愈燒愈旺，民眾反而認為國民黨立委「非罷免不可」；綠委王定宇也說，二階無效份數絕大部分是跟一階連署重複，因為不知道第一階段連署的民眾誰被剔除，所以罷團都呼籲一階有連署的民眾，二階段也要再連署，依選罷法會不列入重複的部分。

林俊憲為國民黨「擔心」大罷免的火愈燒愈旺，其實是假操心，民進黨不是希望大罷免的火愈燒愈旺？林俊憲反而應該要鼓勵國民黨告發才是；至於王定宇說因為罷團不知道第一階段連署的民眾誰被剔除，所以呼籲一階有連署的民眾，二階段也要再連署，王定宇可能幫了倒忙。

罷團其實有發布聲明釋，一階門檻僅1%，因此一階連署者不會全部都造冊送件，最簡單作法就是一階、二階都請支持者填寫連署表，二階全部都造冊送件，再讓選委會審核剔除。

其實，光是這個動作就間接說明罷團很清楚，提議人不得為連署人的法律規定，卻還要支持者簽一、二階連署表，最後還全部送件，這不就是「灌水」嗎？這是誰下的指令？萬一公務員疏漏，罷免當事人豈不冤哉？

藍委幾乎每一位都被「灌水」，鄭正鈐還被灌了二成。刑法第214 條明載，明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。民進黨大罷免搞大灌水，有無使公務人員登載不實的意圖，那可不是罷團或民進黨說了算，除非我們已不是法治國家了。