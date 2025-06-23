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影／罷免案7月26日投票 藍委批中選會淪惡罷共犯

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞（左）、許宇甄（右）今天舉行記者會批評，罷免案連署有多案一階、二階連署人重複連署，罷團先灌水送件再爭取時間補件，中選會卻放水不查，形同共犯。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委葛如鈞（左）、許宇甄（右）今天舉行記者會批評，罷免案連署有多案一階、二階連署人重複連署，罷團先灌水送件再爭取時間補件，中選會卻放水不查，形同共犯。記者潘俊宏／攝影

二十多位國民黨立委罷免案將在7月26日投票，國民黨立委葛如鈞、許宇甄、翁曉玲今天舉行記者會批評，民進黨將許多獨立機關變信賴機關，罷免案連署有多案一階、二階連署人重複連署，罷團先灌水送件再爭取時間補件，變相延長連署時間，中選會卻放水不查，形同共犯。

許宇甄表示中選會完全配合民進黨演出，從柯建銘總召預言罷免案7月26日投票，到連署過程不合規定連署達15萬7226人，每一案平均3100份是一階、二階重複連署，中選會卻說重複連署剔除就好，檢調也不調查。翁曉玲說法律不是擺設、政治工具，法律明文規定一階提議人不得為二階連署人，但罷團都是先灌水達標送件，接著又來補件，中選會給罷團開小門走後路。葛如鈞則表示民進黨一直在分裂社會，把立委分成罷免、反罷免，又把民眾分為賺紅錢、賺不了錢的，甚至綠委獵巫曾為陸戰隊的直播路人，如今中選會用卑劣手段操弄罷免，像中選會本是獨立機關，現已變「信賴」機關。

罷免

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