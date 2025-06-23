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5罷免藍委團體衝刺補件 籲民眾踴躍連署

中央社／ 台北23日電

有24個國民黨立委罷免案將在7月26日投開票，另有5個罷免藍委團體正在拚補件。罷免團體今天說，距離補件截止日已進入倒數階段，呼籲民眾踴躍連署。

反共護台聯盟今天舉行「就一起，一起救！萬人響應五區補件全過」記者會，包括新北、新竹與台中罷免團體代表出席。

罷免團體發言人廖芝晏表示，這次要補件的區域有5個，分布在新北、新竹、台中，其中有4區收集份數已足以跨過法定門檻，但仍要衝刺130%安全門檻；還有1個選區收件數不足法定門檻，仍差1500份連署書，距離補件截止日只剩倒數7天，目前已24小時不停歇、一步步走進家戶收件。

罷團領銜人婷婷表示，她們收的連署書從來沒有灌水問題，錯誤率只有4.5%，可以看出她們對連署書的謹慎，也是尊重民意、保護個資，必須多簽幾份來確保份數足夠。

罷團發言人琪琪則說，罷免是要讓民意真正被聽見，需要大家一起參與，因為補件只有一次機會，她們非常有信心一次通過審查。

根據中選會網站，罷免第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，且不得與第一階段提議人重複，若不足規定人數，選委會通知領銜人在10天內補提，且以1次為限。

全國有24個國民黨立委與目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，將在7月26日投開票；另外，國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件則正在補提階段，後續還待領銜人送件、地方選委會收件與查對等程序。

罷免

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