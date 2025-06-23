影／挺「ALL罷」林俊憲組台南隊 喊出「要守護台南得先守住台灣」

中選會已公告第一批24名國民黨立委罷免投票日期將訂在7月26日，全台挺罷、反罷勢力分別集結，準備進入最後階段動員。南市民進黨立委林俊憲與立委郭國文、林宜瑾、賴惠員以及市議長邱莉莉20多名市議員組「台南隊」，投入大罷免，展現台南台派團結氣勢，並將以「人力、物力、火力」協助各地罷團，並喊出「要守護台南，就得先守住台灣」。

林俊憲表示，他是民進黨內最早力挺大罷免的立委之一，因為民進黨沒有迴避的本錢，既然與罷團理念一致，那就應該扮演「公民的側翼」，從旁協助這場台灣史無前例的民主運動。他說，黨主席賴清德已下達全黨總動員令，台南隊不能缺席，因此組台南隊，支援各選區、罷免民團的人力、物力及火力，並接受中央黨部調配，和各罷團聯絡，到第一現場支援，包括宣傳車、小蜜蜂機車、喇叭等，要達成「大罷免、大成功」，改變藍白主導國會亂象。今天集結「台南隊」，希望藉此展現台南人在台灣民主的重要時刻從未缺席過。

身兼民進黨台南市黨部主委的郭國文說，這次非ALL罷不可，並稱許「柯建銘是先知，林俊憲是先覺」，發動前早已體會到社會的動脈；強調此支援行動會「北發東征」，由林俊憲統籌人力、物力，大目標定位為公民策略角度。

立委林宜瑾表示，此一大罷免行動，台南不能缺席，要扮演非罷免區的領頭羊，會支援各選區，包含宣講、掃街，以及提供車輛，並透過社群平台宣傳，鼓勵民眾出來投票。

林俊憲代立委賴惠員表示，藍白聯手通過的財劃法，沒有一位藍委的高雄、台南補助竟是最少的，根本就是國民黨要刻意報復南部人，尤其台南正在發展轉型的重要階段，必須站出來守護台南的建設。