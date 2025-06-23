罷免李坤城二階送不送件？ 地方分析罷團有2劇本

大罷免來襲，新北國民黨6席立委罷免案二階已送件，但民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸團隊都在截止前幾日宣布不送件，而罷免立委李坤城今是二階截止最後一日，雖然領銜人宋建樑稱正在造冊中，但地方人士評估通過機率低，並指宋可能有2種劇本，一是壓線送件但清點不達門檻、二則是選擇不送件。

新北6席國民黨立委罷免二階已送件，除罷免立委羅明才二階需補件外，其餘5案進入三階，將在7月26日投票。反觀新北3名綠委罷免案團滅，只剩罷免立委李坤城團隊今二階截止最後一日，需提出2萬6576份連署書，選委會指出，截止時間為今日下午5時30分前，且目前罷團並未通知選委會要送件。

領銜人宋建樑則在社群平台稱「二階段連署份數達標」，表示正連夜閃電般的造冊2萬7000份連署，並感謝「黨衛軍戰士」沒有大家挨家挨戶的去收連署，他們無法做到。藍營人士則對連署不樂觀，透露自從國民黨各地黨部被約談後，許多支持者不願留下資料連署，認為不會送件。