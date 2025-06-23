罷團宣稱將送二階連署 李坤城質疑集體偽造

媒體報導發起罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑，將前往新北市選舉委員會送件。李坤城今天出示照片，質疑涉嫌集體偽造罷免連署書，他會將相關照片提供給檢方，也請新北市選委會不要成為犯罪者的幫兇。

媒體報導新北市民進黨籍立委李坤城罷免案領銜人宋建樑昨天宣布達標第二階連署書門檻，預期今天到新北市選舉委員會送件。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，李坤城說，國民黨自爆偽造連署犯罪，鐵證如山。根據宋姓領銜人在社群媒體表示正連夜造冊中，並附上2張照片，但從中發現，桌上雖然有放連署書，但照片中的人卻穿著外套、長袖，且連署書數量看起來也不符規定，這可能是2月初進行第一階段造冊的照片，不像現在的情況。

李坤城質疑，另一張照片更自爆國民黨正在集體偽造罷免連署書，因為從照片中看出，這些人疑似在抄名冊，且領銜人之前受訪曾提到「連署書一大堆，不但字跡一樣，連筆都沒換過」等語，顯見包含領銜人在內，仍不知悔改、一錯再錯，他會將照片提供給檢方，當成犯罪證據，請檢方從重量刑。

李坤城最後提到，送件要備正、副兩本，領銜人自承正本一抄再抄，甚至有可能將他人連署書重複影印，這有違法之虞，而且送件要造冊、分類要完整及按村里造冊，若扣除後未達門檻，應該要拒絕收件，請新北市選委會不要成為犯罪者的幫兇。