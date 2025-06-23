罷團先灌水送件再大量補件？藍黨團批中選會淪惡罷共犯

眾多國民黨立委罷免案將於7月26日投票，國民黨立法院黨團今開記者會批評，多件罷免連署有多案一階、二階連署人重複連署情況，甚至是先灌水送件爭取補件，變相延長連署時間，但中選會不審查，形同放水，檢調也不搜查，中選會不只淪惡罷共犯，更從獨立機關變「信賴」機關，黨團將代表立委們去提告這些違法情事。

國民黨立委許宇甄指出，中選會現在已經變「忠犬會」完全配合民進黨演出，民進黨立法院黨團總召柯建銘曾預言罷免案7月26日投票，若不是柯通靈，就是中選會配合民進黨政治操作。檢視這次成案情況，不合規定連署高達15萬7226人，不合格率13.78%，每一案平均3100份是一階、二階重複連署，像立委王鴻薇重複連署高達92.33％，立委李彥秀也有91.87%，尤其很多案都於二階大量補件。

許宇甄還說，中選會說重複連署剔除就好，但這將直接影響是否成案，很多若剔除是根本不會成案，檢調仍不動如山，不審查，不搜查。國民黨團針對罷團偽造、死亡連署等，待會就會代表立委們去提告這些違法情事。

「大罷免、大作弊」國民黨立委翁曉玲也說，法律不是擺設，也非政治工具，而中選會現在已淪為惡罷共犯，法律明文規定一階提議人不得為二階連署人，但罷團都是公然灌水先達標送件，接著又再來補件；中選會明知情況還放水，開小路、走後門，助長違法風氣，現在已成民進黨附隨組織、柯建銘服務處，更是破壞民主的元兇。