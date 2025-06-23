成罷綠委最後希望？ 李坤城批罷團領銜人貼文自證其罪

大罷免藍綠戰況仍維持「24比0」，罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑昨（22日）在社群平台貼出2張照片，宣布第二階段連署達標，今將赴新北市選舉委員會送件，成「藍營最後希望」。李坤城今（23日）質疑，國民黨執意要送件，照片中卻自證集體偽造連署、造假的情事，他會提供檢方，請求從重量刑。

「國民黨爆破士又加一，自爆偽造連署犯罪，鐵證如山！」李坤城指出，支持納粹的領銜人宋建樑昨天興奮地說正在連夜的造冊中，然後放了兩張照片，不知是有心還是無意，卻用這兩張照片再度爆破國民黨。

李坤城指出，第一張照片，一群工作人員聚在一起，桌上放著連署書，好像在造冊。「但大家仔細看，夏至剛過，有可能大家都穿著外套、長袖，然後在造冊？」他懷疑，這一張照片應該是他們2月初第一階段造冊時的照片，不然服裝、連署書的數量，都不像是現在造冊的情況。

李坤城續指，第二張照片，更自爆國民黨正在集體偽造罷免連署書。照片裡大家一樣穿著長袖，地點是在國民黨三重區黨部，仔細看照片，這群人不是在「造冊」，而是疑似正在「抄名冊」，正在抄罷免連署書。

他說，國民黨三重區黨部在2月15日，正因為偽造連署書，被檢方帶去調查，罷免團體成員19人，其中有9個交保。連領銜人後來都承認，「我到了調查局，調查官出示一箱證物，連署書一大疊，不但字跡一樣，連筆都沒換過」。但現在包含領銜人在內的人，仍然不知悔改，繼續一錯再錯，李坤城表示會再將這張照片提供給檢方，當成犯罪證據，也請檢方從重量刑。

李坤城另出示一篇貼文，文中宋姓領銜人在社群自承，「沒達標我自己多簽幾份達到足夠份數，爭取50天補件」、「李孝亮同志辛苦了，不過差3000份的話，明明就可以把自己的連署書印個3000份，爭取50天補件」。他說，納粹支持者領銜人現在正在做的，就是把不夠的數量，用自己的連署書重複影印，先衝數量過關，然後再號稱送件成功。

李坤城呼籲新北市選委會，不要成為犯罪者的幫兇，首先送件要備正副兩本，領銜人自承正本一抄再抄，甚至有可能將他人連署書重複影印，已經有違法之虞；送件要造冊，造冊分類要完整，且要按村里造冊，若同里別都是領銜人重複出現，扣除後未達門檻，就應該要拒絕收件。