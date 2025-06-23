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影／藍拚修法普發現金 柯建銘批違法違憲：用國家的錢賄選

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）
民進黨立院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）

罷免將於7月26日投票，國民黨全力反罷，也要續推普發現金等民生法案助攻。民進黨立院黨團總召柯建銘今天指出，國民黨怕罷免，竟拿國家的錢賄選，違法違憲，只是加速死亡；此外，媒體關注柯建銘受訪未拄拐杖，柯打趣稱，「國民黨倒，我的腳就好了」。

24件國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案確定於7月26日投開票，國民黨主席朱立倫批評，大罷免為民主之恥。柯建銘今天受訪指出，國民黨到現在不知死活，投票日期不是7月26日就是8月2號，「國民黨自己也知道」，所以公布後隔天（6月21日）就辦大造勢。

他酸，國民黨不要愚笨到把責任推給他，要知道人民為何想要罷免，但知道死期將至還不知死活，是國民黨的悲哀。

針對國民黨全力反罷免，包括動員、推動普發現金等法案，柯建銘說，普發現金法案違法違憲，是國民黨為怕罷免拿國家的錢去賄選，且國民黨還有資格談反罷嗎？藍白聯手賣台舔共、叛國，這一刻是台灣人民反共護台、保衛台灣的時刻，正值國家生死存亡之際，國民黨跟民意對撞必死無疑，與其批評他，不如反省自己還有多少存活空間。

近期賴清德總統展開「國家團結十講」，外界質疑民進黨助攻罷免卻講團結，兩相矛盾。柯建銘則稱，總統是國家元首，負責國家安全，此時此刻，藍白聯合舔共賣台，所有民意起來對抗，總統也必須要保衛國安，因此賴從十個面向去談，團結大家共同抵抗，避免在國家關鍵時刻被藍白出賣。

另針對前行政院長江宜樺預測大罷免國民黨最悲觀情況下恐被罷掉10席。柯建銘則說，「可能不只吧」，國民黨還是昧於形勢，連簡單預測都不會，最悲觀才10席嗎？他說，既然大罷免大成功，就是全部掉，現在是大民意、大覺醒的時代，國民黨還在矇著眼睛騙大家、自欺欺人，何其可悲。

罷免 柯建銘 普發現金 修法

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