郭昱晴公審路人翻車 詹江村諷：反罷免催票機
民進黨立委郭昱晴昨在臉書發文稱，自己遇到一名「鬼祟男子」拿手機亂拍，結果該男子澄清是自拍，郭昱晴也挨批是獵巫、公審路人。對此，國民黨桃園市議員詹江村直言，郭此舉根本已成「反罷免的巨型催票機」。
郭昱晴昨表示，20日行經台北市中山區四平街時，看到有民眾行為鬼祟，在公園旁邊直播，她將過程PO上網，結果遭網友怒轟獵巫。郭一度發文稱，她相信「關心公共安全」是一件值得被保護的價值。能理解這位朋友可能因此感到不舒服，但提醒不等於獵巫。
不過此說法不被網友接受，郭昱晴昨晚終於發文道歉，並將先前貼文刪除，表示理解在貼文當下，讓對方覺得被冒犯、被懷疑，願意真誠向當事人說聲對不起，「各界的批評、指教，我都看到了，十分感謝，我會認真理解、反省」。
詹江村在臉書表示，郭昱晴自稱是出於保護未成年孩子的安全，但是內容卻是質疑對方是在拍環境嗎？還強調對方沒有中國口音，強調對方用中國平台，還預告已經通知內政部警政署。
詹江村強調，郭昱晴的舉動就是獵巫，明明想打「抗中保台」牌翻車，到底跟未成年的孩子有什麼關聯？直言郭已成反罷免的巨型催票機，「妳還不知道妳正在持續催票嗎？」
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