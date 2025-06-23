快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

宜蘭罷綠委失敗！連署尚差8000份 罷團宣布：不送件

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭滿城封宇聯盟罷免民進黨立委陳俊宇確定失敗，罷團上午宣布，因多方因素考量，決定不將罷免案連署表格送件，並將所有已收集的連署書採「水銷」處理，確保個資安全。本報資料照片
宜蘭滿城封宇聯盟罷免民進黨立委陳俊宇確定失敗，罷團上午宣布，因多方因素考量，決定不將罷免案連署表格送件，並將所有已收集的連署書採「水銷」處理，確保個資安全。本報資料照片

宜蘭滿城封宇聯盟罷免民進黨立委陳俊宇進入二階連署，明天是送件最後期限。罷團今天上午宣布，因多方因素考量，決定不將罷免案連署表格送件，並將所有已收集的連署書採「水銷」處理，確保個資安全。

宜蘭縣罷免綠委的二階連署門檻是3萬6530份連署書，最後經統計，收到罷免案的連署書距離法定門檻尚有約8000份的差距。滿城封宇聯盟決定提早一天宣布，不會把連署表格送到縣選委會，也不必再讓選務單位勞師動眾下去審查。

滿城封宇聯盟表示，罷免行動自啟動以來，聯盟遭遇諸多挑戰，自4月24日起，檢方陸續對特定政黨黨部展開搜索行動，並約談多位參與罷免行動的志工及連署民眾，全部約談人員雖都交保，仍有12人被地檢署起訴，這些行動對罷免案的推進造成巨大影響，也讓許多支持者感到壓力與不安。

聯盟表示，儘管面臨困難，仍有大批民眾堅定支持罷免行動，展現出宜蘭人民對地方政治的高度關注與期待。但由於時間緊迫，加上部分客觀條件的限制，最終未能達到法定連署門檻。

滿城封宇聯盟最後強調，雖然此次罷免案未能成功送件，仍將繼續關注民主與司法的發展，捍衛公民的基本權利，為未來的民主運動奠定更穩固的基石。

宜蘭滿城封宇聯盟罷免民進黨立委陳俊宇確定失敗，罷團上午宣布，因多方因素考量，決定不將罷免案連署表格送件，並將所有已收集的連署書採「水銷」處理，確保個資安全。本報資料照片
宜蘭滿城封宇聯盟罷免民進黨立委陳俊宇確定失敗，罷團上午宣布，因多方因素考量，決定不將罷免案連署表格送件，並將所有已收集的連署書採「水銷」處理，確保個資安全。本報資料照片

罷免

延伸閱讀

罷綠委陳俊宇死亡連署案不起訴 領銜人一句話訴心情

罷免連署二階送件截止前5天遭訴 國民黨宜蘭黨部：感覺中連環套

宜蘭罷綠委死亡連署案今起訴12人 藍黨部主委等3人求重刑

罷免綠委「全村最後希望」剩這些人 能力阻31：0魔咒？

相關新聞

罷團先灌水送件再大量補件？藍黨團批中選會淪惡罷共犯

眾多國民黨立委罷免案將於7月26日投票，國民黨立法院黨團今開記者會批評，多件罷免連署有多案一階、二階連署人重複連署情況，...

影／藍拚修法普發現金 柯建銘批違法違憲：用國家的錢賄選

大罷免將於7月26日投票，國民黨全力反罷，也要續推普發現金等民生法案助攻。民進黨立院黨團總召柯建銘今天指出，國民黨怕罷免...

成罷綠委最後希望？ 李坤城批罷團領銜人貼文自證其罪

大罷免藍綠戰況仍維持「24比0」，罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑昨（22日）在社群平台貼出2張照片，宣布第二階段連署...

郭昱晴公審路人翻車 詹江村諷：反罷免催票機

民進黨立委郭昱晴昨在臉書發文稱，自己遇到一名「鬼祟男子」拿手機亂拍，結果該男子澄清是自拍，郭昱晴也挨批是獵巫、公審路人。...

宜蘭罷綠委失敗！連署尚差8000份 罷團宣布：不送件

宜蘭滿城封宇聯盟罷免民進黨立委陳俊宇進入二階連署，明天是送件最後期限。罷團今天上午宣布，因多方因素考量，決定不將罷免案連...

反罷免應延期國民黨主席選舉？ 盧秀燕：黨中央決定就好

傳台中市長盧秀燕建議國民黨主席朱立倫，延後黨主席選舉，先處理大罷免問題。台中市長盧秀燕今再次聲明，個人對黨主席選舉時間沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。