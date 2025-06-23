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綠黨公職總動員助大罷免 稱「反共護台、重整國家」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

藍綠決戰罷免三階投票，民進黨立院黨團總召柯建銘昨指出，國家面臨生死存亡之際，藍白聯手賣台亡國，接下來綠營將總動員，全台黨公職將透過活動、掃街、文宣，讓民眾知道國家處境，落實「反共護台」，讓大罷免大成功，台灣邁向新的開始；立法院也會推動福國利民修法，重整國家。

柯建銘在二月時曾透露，拋出大罷免前有和賴清德總統溝通，並暗示「最大咖出場一定放在壓軸」，他也在二月十七日播出的網路節目專訪中透露，總預算覆議案結束後，賴總統將「大登場」；日前也預言罷免投票將落在七月廿六日及八月廿三日，近日中選會審定的投票日恰好落在七月廿六日，隔日總統宣布展開「團結十講」，皆被認為精準「預言」。

談及綠營下一步，柯建銘重申，只有大罷免才可挽救台灣，讓台灣人四百年來真正出頭天、當家作主；到罷免投票前，綠營黨公職將總動員，「全部動起來」，讓國人知道罷免對台灣的重要性，落實「反共護台」，讓自由民主免於被赤化，待大罷免大成功，國家也會迎來新的開始，能繼續在立法院推動福國利民修法。

至於國民黨主席朱立倫質疑總統府舉辦「團結十講」是衝著罷免來，柯建銘稱，捍衛國家安全是總統的天職，面對藍白聯手中國摧毀民主迎合中國，總統之所以現在出來談話，當然有理由；國家正在生死存亡之秋，應重新開始。

罷免 民進黨

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