大罷免投票前 藍委拚修法普發現金

大罷免倒數一個月，多位國民黨立委全力反罷，除催出鐵票外更要宣傳政績吸引中間選民，近期也續推更多民生法案助攻。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇透露，普發現金、防止虐童等法案都在既定時程上，「七二六」前應能處理完畢，同時會再力推其他民生法案。民眾黨團也說，會另續推大法官同意權案、廢監察院等。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，在野黨怕罷免而炒作虐兒議題，非真心為兒少；慷國家之慨普發現金，則犧牲國土安全，這反讓人民看見民粹修法真面目。

王鴻薇說，國民黨一直在力推民生法案，也都在相關既定時程上，像是含普發現金的因應關稅特別條例草案，預計七月初冷凍期到後就可處理；有關虐童致死死刑或無期徒刑的「刑法」修正草案，也預計會在大罷免第一波投票七二六前處理完畢。