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反惡罷！藍啟動看板戰 催鐵票護盤

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭王慧瑛洪子凱黃寅游振昇／連線報導
國民黨主席朱立倫（左四）、中廣前董事長趙少康（右四）、台北市議長戴錫欽（右一），昨天出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為遭發起罷免的黨籍立委李彥秀（左起）、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇站台，呼籲投下「不同意罷免」選票。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫（左四）、中廣前董事長趙少康（右四）、台北市議長戴錫欽（右一），昨天出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為遭發起罷免的黨籍立委李彥秀（左起）、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇站台，呼籲投下「不同意罷免」選票。記者黃義書／攝影

罷免投票七月廿六日登場。賴清德總統昨啟動首場「團結國家十講」，被視為大罷免宣講。國民黨已全面啟動「愛國者行動」，除與藍營縣市長連線，地方守護、並協調跨區域聯防，也陸續透過上架文宣、看板全面出擊。

國民黨人士表示，愛國者行動以陸空並進模式、深入陸戰組織、區域聯防帶動投票、擴大同盟爭取在野最大化、透過街頭宣講和大型造勢，由小到大擴大宣傳政績與凸顯綠營罷免理由的不正當性。對罷團與綠營近期追擊的司法爭議，也會透過文宣論述，即時澄清與主打「辦藍不辦綠」的雙標。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，民進黨及罷團把看板戰當議題，根本是「沒議題找議題」，國民黨立委們早早就掛上看板，很多熱心支持者提供空間，就是在等投票日期確定，一次完成設計，不用重複做，因此預計本周起會有更多掛上，接下來也會有更多不同族群的後援會成立，齊心抗惡罷。

新北有五名國民黨立委面臨罷免考驗，七月廿六日投票見真章，另一名區域立委羅明才罷免案尚在補件。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，最後關頭藍軍要集中力量反罷，若新北投票率能破五成，應該六席都能安全過關；若投票率低於五成，可能六席都危險，這場大罷免戰役就是支持者的總動員。

北市藍營立委徐巧芯周末連三場與中廣董事長趙少康合體反罷免，徐表示，近期每場活動支持者都爆滿，顯示藍軍逐漸被激發出來。趙說，選舉最忌諱說不危險，現階段有危機意識是好事，相信接下來藍營投票率會愈來愈高，目前民調顯示藍軍支持者僅六成願出來投票、綠營有九成。

立委張智倫昨在中和活動中心辦反罷造勢，立法院長韓國瑜出國參加孩子畢業典禮，返程班機延誤未能趕上，市長侯友宜也忙於市政未到場，副市長劉和然上場代打。黃志雄說，侯市長是新北隊長，一定會發揮母雞角色，但正值議會定期會市政總質詢期間，有邀市長出席，但最後因行程較多趕不及，派副市長也具代表性。

罷免 投票率 國民黨

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