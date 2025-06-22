罷免一二階重複無涉偽造 罷團、律師、中選會說法一次看

中選會20日公告24位國民黨立委罷免案與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，共25件成案，但藍營懷疑罷團以先前資料抄錄謄寫涉及偽造文書，中選會也做出說明。中央社整理罷團的罷免策略、律師對偽造文書行為的解釋，以及中選會「依法剔除」作為，說明一階、二階名冊重複並非偽造文書的原因。

●罷團說明：一階二階採重複連署是罷免策略

針對鼓勵罷免支持者在一階與二階均填表的原因，罷團已發布聲明解釋，一階（罷免提議書連署）門檻僅選區選舉人總數1%，因此一階連署者不會全部都造冊送件，且由於連署者不知道自己有無被造冊，罷團也無足夠人力與時間作查核，最簡單作法就是一階、二階都請支持者填寫連署表，二階（門檻為選舉人總數的10%）全部都造冊送件，再讓選委會審核剔除，這也是罷團把安全門檻設在10%的1.3倍的原因。

罷團指出，由於無從得知哪些一階罷免提議連署書會被正式送出，為提高二階安全過關機率，所有罷團都會盡可能衝高二階連署份數，以彌補提議人與連署人可能重複、地址書寫不完整、字跡潦草等各種原因帶來的剔除風險。

罷團強調，審核一階與二階連署有無重複，本是查核程序的一部分，若重複連署自然會遭選委會剔除，「這不是偽造」，而是每一個了解罷免制度、實際操作過罷免程序的人，都知道的基本策略。

●律師觀點：重複連署與「死亡連署」不同

針對國民黨指控有15萬名支持罷免的連署人涉及偽造文書，律師黃帝穎指出，選罷法第81條第3項規定「同一罷免案之提議人不得為連署人。提議人及連署人之人數應分別計算。」也就是說，支持罷免案的選民簽過一階的罷免提議書，又簽了二階的連署書，法律效果僅是「二階不計入」。他說，這不構成偽造文書，跟國民黨多個地方黨部涉及的「大量死人連署」完全不同。

黃帝穎強調，法律上，活人親簽一階後、再簽二階不計入，並沒有偽造文書問題，因為仍是活人本人「有權製作文書」；但「大量死人連署」是抄名冊的偽造文書鐵證，因為死人不會爬起來簽名，這兩種行為在司法評價上完全不同。

●中選會：重複連署「依法剔除」無涉偽造

中選會21日發布新聞稿表示，無論是公投或罷免案的一階提議或二階連署，只要有連署前死亡或偽造情事，均會依法循例予以告發，此為刑事訴訟法的法定義務，均無差別待遇，不會有例外。

至於「重複連署」，中選會指出，重複連署則是「依法剔除」為法律所定，與偽造情事無涉，依法循例皆是如此，自不在告發之列，以前是如此，現在也是如此。

●死亡連署、偽造等案件現況

依據中選會網站的公職人員罷免案專區資料，20日宣布成案的24位國民黨籍立委罷免案與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，共有16案涉有死亡連署、12件涉有偽造情事的情況；另外，立委王鴻薇、羅智強、賴士葆、涂權吉、魯明哲、黃健豪罷免案，則完全沒有偽造情事與死亡連署。

「有偽造情事」方面，罷免立委丁學忠案達298人最多，其餘11案涉有偽造情事的人數，則多為2人至12人之間。

「死亡連署」方面，也是丁學忠案最多、達27人，罷免立委傅崐萁案次之、有14人，其餘罷免案僅在1人至4人之間。

「不符規定人數」方面，罷免立委鄭正鈐案最多、達1萬693人，多為二階連署人為一階提議人，或其他重複連署狀況。次之是高虹安罷免案，不符規定人數有1萬379人，大多為二階連署人為一階提議人及重複連署，無連署前死亡人數，但偽造情事有12人。